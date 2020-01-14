АТОР назвала самые дорогие туры по России в 2019 году

Ассоциация туроператоров назвала самые дорогие туристические путевки, купленные жителями страны в 2019 году у массовых туроператоров. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Самым дорогостоящим оказался отдых семьи из четырех человек - двух взрослых и двух детей до 11 лет - в крымском отеле в Партените. За 2,079 миллиона рублей семья проживала в двухкомнатном номере четырехзвездочной гостиницы пять месяцев подряд - с 1 мая по 30 сентября 2019 года. В путевку было включено питание, а вот авиабилеты туристы покупали самостоятельно.

На втором месте оказалась путевка стоимостью 1,52 миллиона, купленная на компанию из десяти человек на период с 7 по 17 июля в сочинский отель. Гости разместились в восьмиместной вилле с завтраками. Авиабилеты туристы покупали самостоятельно, а вот трансфер включили в пакет услуг тура.

Третье место по стоимости - 595 тысяч рублей на троих - занял индивидуальный 10-дневный тур по Байкалу в августе 2019 года. Авиабилеты до Иркутска туристы купили самостоятельно, а по приезде путешествовали на предварительно арендованном частном катере и любовались природными красотами с проводником-гидом во время пешеходной части маршрута.