Британские инспекторы посетят российский танковый полк

Инспекторы министерства обороны Великобритании посетят военный объект в Ростовской области с 14 по 16 января. Визит пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, британские военные посетят 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский, пишет РИА Новости.

Инспекторам будут предоставлены данные о полке, показаны личный состав, основные системы вооружений и техники. Они также проверят информацию о военных силах и планах развертывания основных систем.

Напомним, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также сообщают об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.