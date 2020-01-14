На Кубани пьяная мать выбросила из купе поезда 10-месячную дочь

В Новороссийске сотрудники транспортной полиции сняли с поезда женщину, выбросившую свою десятимесячную дочь из купе во время движения пассажирского поезда.

По информации пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЮФО, 36-летняя жительница Воронежа ехала в купе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем. Сообщается, что, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, она взяла на руки свою младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона".

Уже на следующей станции всю семью сняли с маршрута и доставили в дежурную часть полиции на станции Крымской. Малышку сразу отправили на обследование в центральную районную больницу Крымска, а старшую дочь - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, основанием для которого послужило ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас дети находятся со своими законными представителями. Сотрудники по делам несовершеннолетних направили информацию об инциденте в органы системы профилактики по месту жительства.