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14.01.2020 13:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минэкологии Крыма приостановило строительство карьера в Судаке

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Один из корпусов детского оздоровительного лагеря "Отважный". Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Один из корпусов детского оздоровительного лагеря "Отважный". Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Один из корпусов детского оздоровительного лагеря "Отважный". Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев сообщил о приостановке строительных работ, предшествующих созданию на участке Чокаташский в Судаке карьера для добычи магматических пород. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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- Принято решение о приостановке действия лесных деклараций, на основании которых проводится обустройство дороги к месторождению полезных ископаемых, - уточнил он.

По словам главы Минэкологии республики, такое решение было принято после совещания, проведенного из-за негативных отзывов в социальных сетях о планируемых геологических изучении, разведке и добыче магматических пород на указанном участке.

- Проект разработки не предусматривает взрывных работ, - заверил министр. - По итогам совещания на место предполагаемого карьера направлена комиссия Минприроды Крыма во главе с заместителями министра, курирующими вопросы недропользования и лесного хозяйства, для детального изучения сложившейся ситуации.

Нараев отметил, что лицензиату рекомендовали провести общественные слушания о работе карьера.

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- Вопрос об открытии карьера будет рассмотрен после принятия окончательного решения по функционированию детского лагеря "Отважный", установлению санитарно-защитной зоны Роспотребнадзором и результатам общественных слушаний, - подчеркнул глава Минэкологии Крыма.

Ранее жители Судака и Симферополя разместили в социальных сетях видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову, в котором призвали руководителя региона срочно прекратить вырубку лесных насаждений, к которой владелец будущего карьера приступил при обустройстве дороги к месторождению. По мнению авторов обращения, речь идет об уничтожении 16 гектаров леса, а также уничтожении бывшего детского оздоровительного лагеря "Отважный", который является собственностью Симферополя.

Комментируя в Facebook угрозу уничтожения лагеря, глава администрации крымской столицы Елена Проценко отметила, что ее позиция по этой проблеме заключается в том, чтобы "лагеря сохранить и возродить", а также призналась, что в администрации ищут пути решения этого вопроса.

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