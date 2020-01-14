На Кубани девятиклассница выпала из окна школы

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края начали проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетней, который произошел накануне в одной из школ Красноармейского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установлено, что, во время занятий в средней школе хутора Трудобеликовский Красноармейского района несовершеннолетняя учащаяся девятого класса отпросилась с урока и вышла в туалет. А в последующем она выпала из окна третьего этажа образовательной организации, получив телесные повреждения в виде закрытого перелома таза, ушиба головы, - рассказали в прокуратуре.

Правоохранительным органам предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие несчастному случаю. Кроме того, прокуратура даст оценку того, как в образовательном учреждении была обеспечена безопасность и контроль за поведением учеников.

Результаты доследственной проверки, которая организована территориальным отделом СК РФ по краю, поставлены прокуратурой на контроль.