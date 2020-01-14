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14.01.2020 18:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани против начальницы отдела полиции завели дело о взятке

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани против начальницы следственного отдела полиции по Крымскому району возбудили уголовное дело за попытку получить взятку в размере 800 тысяч рублей. При этом полицейская использовала свое служебное положение. О расследовании инцидента сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

- По данным следствия, начальнику следственного отдела МВД по Крымскому району Кубани в силу ее служебного положения было известно о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя, который обвинялся в краже чужого имущества в особо крупном размере, - рассказали в  пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Дело вел сотрудник того отдела, который возглавляла женщина - фигурантка данного инцидента. В декабре 2019 года руководитель отдела встретилась с обвиняемым, подозреваемым в краже, и сообщила, что может ему оказать содействие, переквалифицировав его действия в менее тяжкое преступление. А в последующем - прекращении уголовного дела, обосновав это истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Но в обмен на свою "помощь" начальница следственного отдела МВД требовала передать ей  800 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Как рассказали в следственном управлении СК по региону, мужчина, которому полицейская сделала такое предложение, сообщил об этом в правоохранительные органы.

Одновременно начальник следственного отдела МВД "дала указание своей подчиненной переквалифицировать действия мужчины, обвиняемого в краже, и прекратить уголовное дело". 12 декабря 2019 года следователь МВД "выполнила указания руководителя о прекращении уголовного дела".

После этого, фигурантка инцидента обратилась к другому своему подчиненному, "попросив его встретиться с неким мужчиной и получить от него "документы". 13 декабря 2019 года следователь МВД выполнил просьбу своего руководителя, увиделся с мужчиной и  "получил от последнего деньги в сумме 800 тысяч рублей". Однако  его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как прокомментировали ситуацию в Главке МВД России по Краснодарскому краю, на данный момент начальник отдела, против которого возбуждено уголовное дело, "отстранен от выполнения служебных обязанностей". Также по факту произошедшего инцидента в полиции проводится внутренняя проверка, по результатам которой "будет принято решение в соответствии с действующим законодательством".

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