В Ленинском районе Крыма ФСБ обнаружила схрон боеприпасов

В селе Заветном Ленинского района сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили в заброшенной хозяйственной постройке схрон боеприпасов, происхождение и назначение которого предстоит выяснить правоохранителям.

По сообщению пресс-служба ПУ ФСБ, в деревянном ящике хранились более 200 патронов калибра 7,62 миллиметра к огнестрельному оружию. Место находки было оцеплено, после чего пограничники вместе с сотрудниками министерства оборон РФ, Росгвардии и полицейских Ленинскому району нашли еще три гранаты "РГ-42" и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет.

Сейчас все предметы изъяты на экспертизу, проводится дополнительная проверка для установления владельца арсенала.