Новости

В Кемерове четыре человека пострадали в массовом ДТП 10:04
В Петербурге маневры цистерн с топливом привели к ЧП 10:03
Peugeot запатентовала для России достойного конкурента Kia Optima 10:01
В Бурятии осудили врача за смерть младенца 09:59
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов 09:57
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии 09:52
В Перми задержали мужчину, подозреваемого в нападении на детей 09:44
На Кубани девятиклассница выпала из окна школы 09:41
Совершивший экстренную посадку под Красноярском Ми-26 продолжил полет 09:36
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит 09:36
У пожилого тюменца в кинотеатре остановилось сердце 09:31
Ученые рассказали о 4 разных типах старения организма 09:17
Противолодочные самолеты ТОФ выследили субмарину "противника" 09:16
Макгрегор получит за бой с Серроне 80 миллионов долларов 09:13
В Ленинском районе Крыма ФСБ обнаружила схрон боеприпасов 09:10
В Перми экстренно приземлился самолет из-за недомогания пассажира 09:10
Видео: грузовик утащил Mini Cooper огромной трубой 09:00
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим 08:47
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки 08:46
Макгрегор: Перед боем с Нурмагомедовым я пил всю неделю 08:35
Кудрин назвал масштабы воровства из бюджета 08:34
Tesla учит электрокары разговаривать 08:18
В Ульяновске врачи спасли руку ребенку, пострадавшему от петарды 08:18
В Японии женщина с ножом напала на учителя 08:11
Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Кто в МФТИ не учит физику
Кто в МФТИ не учит физику
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
14.01.2020 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленинском районе Крыма ФСБ обнаружила схрон боеприпасов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым

В селе Заветном Ленинского района сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили в заброшенной хозяйственной постройке схрон боеприпасов, происхождение и назначение которого предстоит выяснить правоохранителям.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
В Севастополе ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия

По сообщению пресс-служба ПУ ФСБ, в деревянном ящике хранились более 200 патронов калибра 7,62 миллиметра к огнестрельному оружию. Место находки было оцеплено, после чего пограничники вместе с сотрудниками министерства оборон РФ, Росгвардии и полицейских Ленинскому району нашли еще три гранаты "РГ-42" и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет.

Сейчас все предметы изъяты на экспертизу, проводится дополнительная проверка для установления владельца арсенала.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных
У Пентагона не было доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Путин и Меркель обсудили подготовку к конференции по Ливии