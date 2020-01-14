Пока мы в редакции выбирали район (а в принципе можно было ехать в любой), где работа сельхозпредприятий никак не влияет на социальное развитие населенных пунктов, к нам пришло письмо.

"В августе 2019 года чиновники приняли нашу школу в удовлетворительном состоянии, о чем был подписан соответствующий акт, - писали родители из станицы Павловской. - В сентябре свыше 300 наших детей начали учебный год, и вдруг 21 октября на общешкольном собрании нас поставили перед фактом: учебный процесс переводят в здание другой школы, где большинство из наших детей будут заниматься во вторую смену. Новостройка, безусловно, давно нужна, но зачем экстренно выселять детей? Помогите нам. Ведь снос старого здания, как у нас говорят, инициировали те, кто заинтересован занять освободившийся школьный участок..."

От Краснодара до Павловской 150 километров. Это райцентр одного из самых крупных аграрных районов Кубани. Продукцию здешних сельхозпредприятий знают по всей России. Но при первом же знакомстве выясняется: за последние годы в районе не появилось ни одной школьной новостройки, хотя большинство зданий, где учатся дети, давно обветшали. Из пяти школ станицы Павловской две были построены казаками еще в начале прошлого века - в 1900 и 1905 годах. В одной из них - СОШ N 12 - минувшей осенью родители, узнав о том, что их дети экстренно переводятся в другое учебное заведение, объединились в "штаб сопротивления". Они и написали в "РГ".

Районные власти спокойны. Объясняют, что здание СОШ N 12 признано, мол, аварийным по решению суда, куда с иском обратилась прокуратура. Иск был удовлетворен 26 ноября, но решено, что до конца декабря учебный процесс будет проходить на прежнем месте: аварийный участок зданий отгорожен, дети переведены в безопасное место.

- Новую школу будем строить рядом со старым зданием. Уже проведены торги, определена организация, которая займется проектно-сметной документацией, - рассказывает корреспонденту "РГ" глава Павловского района Борис Зуев.

Но у жителей своя точка зрения.

- Школьный участок хотят использовать под стоянку для большегрузных машин, - говорит один из авторов письма в "РГ" Михаил Курбала. - Из-за этого вся станица всполошилась, а не только те, кто за речкой, как мы, живет.

На помощь агробаронов, стригущих купоны с кубанских черноземов, пока, увы, рассчитывать не приходится

Михаил и Елена Курбала - многодетные родители. У них шестеро детей, трое младших - школьники. Большая семья обитает в доме напротив школы. В свое время купили здесь старую хатку, которую собственными силами достраивают вот уже несколько лет.

Большую станицу разделяет речка Сосыка. Участок в два с лишним гектара со стоящей на нем школой сразу за мостом. Для коммерсантов это действительно лакомое место.

- Ведь у нас тут, за речкой, треть станицы живет - 10 тысяч человек, а детям пойти некуда, - сетует Елена. - ДК закрыли, сырзавод закрыли. Торговые точки появились и там, где стоял авторемонтный завод. Куда местным жителям податься, если работы нет, да и отдохнуть негде? - вопрошает Елена Курбала.

Ее дополняет супруг:

- В свое время проблемы с ремонтом и оснащением школы колхоз на себя брал, - вспоминает он. - Председатель заказал проект новой школы, но построить ее не успел: колхоз развалился, после чего земля отошла крупному холдингу.

Земля - главное богатство района. Здесь свыше 160 тысяч гектаров сельхозугодий. 65 процентов из них приносят прибыль агробаронам, живущим, как правило, за пределами района. Но выяснить, как они пополняют районную казну и бюджет сельских поселений, не удалось: эта тайна оказалась за семью печатями.

Самый большой земельный клин района находится в управлении агрокомплекса "Выселковский". Станичники жалуются, что после того как земля за речкой отошла к этой фирме, закрыли ДК, где дети и взрослые занимались народным творчеством. Зато теперь в этом здании открылся фирменный магазин. И все, как ни странно, по закону. По словам прокурора района Владимира Порпула, проверка выявила нарушения пожарной безопасности. Устранение нарушения требовало вложения серьезных средств, но собственник на это не пошел. Участников творческих коллективов пришлось спешно переселять в муниципальный ДК, расположенный в центре большой станицы.

Сейчас школа закрыта.

- С 13 января мы перешли в здание школы искусств, расположенное в центре станицы, - пояснил директор школы Сергей Приходько. - Там в наше распоряжение отдали 25 кабинетов. Для подвоза детей район выделил 4 автобуса.

Глава района успокаивает: к ноябрю будущего года должна быть готова проектно-сметная документация новой школы. Во сколько обойдется ее строительство, выяснится позже. Но, по его словам, - в районе таких денег нет и в помине. Надежда на краевой и федеральный бюджеты. На помощь агробаронов, стригущих купоны, пока, увы, рассчитывать не приходится...

Справка "РГ"

Сразу три агрохолдинга со штаб-квартирами в Краснодарском крае вошли в рейтинг компаний с самыми дорогими землевладениями, составленный Forbes.

Лидером рейтинга стало АО Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева". В настоящее время компания, подконтрольная семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачева, владеет 649 тысячами гектаров земли. Стоимость земельных активов, по данным Forbes, оценивается в 68,5 миллиарда рублей. В состав АО Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства.

Пятое место в рейтинге занял концерн "Покровский", штаб-квартира которого находится в станице Каневской Краснодарского края. Площадь его земельного банка составляет 240 тысяч гектаров, стоимость - 31,2 миллиарда рублей. Агропромышленные комплексы концерна "Покровский" сосредоточены в 13 районах Краснодарского края. Концерн владеет двумя элеваторами, комбикормовым заводом и мукомольной фабрикой.

14-е место в рейтинге с самыми дорогими землевладениями занял агрохолдинг "Кубань", который входит в группу "Базовый элемент". Компания со штаб-квартирой в Усть-Лабинске владеет 112 тысячами гектаров земли общей стоимостью 14,6 миллиарда рублей.

Комментарий

Александр Шипулин, председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР), член Общественной палаты РФ:

- Ситуация в Павловском районе типична для Кубани, где в свое время с подачи властей была сделана ставка на развитие крупных агрохолдингов. В результате колоссальные земельные ресурсы оказались сосредоточены в руках немногочисленных хозяев. Большинство из них действительно зарегистрированы в других местах, где платят основные налоги, а местных жителей зачастую даже не трудоустраивают, предпочитая возить вахтовым методом наемных работников. Селяне вынуждены, чтобы прокормить семьи, искать заработки на стороне, а то и вовсе переселяться в города.

За десять лет число работающих фермеров и малых сельхозорганизаций в стране сократилось на 37 тысяч, или на 20 процентов. К такому выводу пришли во время последней Всероссийской сельхозпереписи. При этом "малыши" быстро утрачивают свою квалификацию: лишь около 15 процентов фермеров имеют высшее сельхозобразование. Как говорят эксперты, не решив эту проблему, невозможно повысить эффективность малого агробизнеса, и остановить миграцию из малых населенных пунктов. Нужно безотлагательно менять приоритеты в развитии АПК, отдавая их семейным предприятиям, тем же фермерам, которые живут в станицах и хуторах, где обрабатывают землю. В частности, отдавать землю, минуя процедуру торгов, ибо они не в состоянии конкурировать с крупными холдингами. Кстати, об этом на недавней встрече с Владимиром Путиным и говорила Мария Соколова, фермер, многодетная мама из Гулькевичского района Кубани. У них с мужем четверо детей и около четырех гектаров земли. На двух из них они построили дом и животноводческую ферму, остальные используются как пастбище. Все попытки выйти на торги, чтобы прирастить земельный клин, оказались безуспешными. Президент пообещал сначала помочь ей, а потом и всем фермерам, живущим рядом с землей. Селяне очень на это надеются.