Самый большой парк Симферополя станет придомовой территорией

Многострадальный парк имени Гагарина может потерять еще одну часть своей территории. В пяти метрах от его границы собираются построить 16-этажный жилой дом, невзирая на то, что это нарушает принятые правила градостроительства. Парк де-факто становится придомовой территорией жителей элитного микрорайона.

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части отступов от границ земельного участка - 5 метров, коэффициент застройки - 0,3" - так сформулировали тему для недавних общественных слушаний. Строительство очередной многоэтажки объединили с обсуждением судьбы кооперативных гаражей. Не удивительно, что к моменту начала слушаний в зале зарегистрировались 10 человек.

12-летний долгострой вырос на месте так и не состоявшегося ледового дворца. Несколько этажей этой конструкции видны на заднем фоне торгового центра "Корзина".

Новая стройка может треугольником растянуться от входа в парк со стороны улицы Толстого до композиции "Три грации". Неназванная строительная организация готова завершить объект, но для этого просит увеличить коэффициент застройки с 0,15 до 0,3, то есть в два раза. Проектировщики утверждают, что это необходимо для блага будущих жильцов дома.

- Коэффициент необходимо увеличить, чтобы построить в этом доме подземный паркинг, - объяснила цель заявки представитель проектной организации Анастасия Колосова.

Кроме того, компания хочет облагородить территорию вокруг. Комиссия по правилам землепользования и застройки уже предварительно одобрила просьбы проектировщиков. А вот немногочисленные общественники, защищающие городской парк от произвола строительных компаний, с этим категорически не согласны. В соответствии с временными правилами землепользования и застройки, принятыми в Симферополе, при многоэтажном строительстве минимальное расстояние от высотки до границ смежного земельного участка (в данном случае парка имени Гагарина) должно составлять не менее 10 метров. Уменьшать его до пяти метров недопустимо, считают активисты - это грубое нарушение закона.

- Кроме того, это нарушает нормы противопожарной безопасности, предусматривающие ширину пожарного проезда не менее 10 метров, - говорит юрист Ангелина Махно. - С одной стороны многоэтажного здания пожарная машина просто не сможет проехать.

Уточненная площадь участка, на котором хотят построить высотку, составляет 7215 квадратных метров, а его кадастровая стоимость 9,73 миллиона рублей. Название фирмы-застройщика, как и проектной организации, на общественных слушаниях так и не прозвучали. Строительство других объектов в этом же микрорайоне ведет компания "Консоль".

- Непонятны истоки возникновения прав на этот участок как на объект для индивидуальной жилой застройки. Ведь в свое время его отдали под реконструкцию ледового дворца с соответствующим целевым назначением, - говорит Ангелина Махно. - Я подозреваю, что в договоре аренды, который существовал в момент принятия генплана Симферополя, не была включена возможность использования земли под жилую застройку. В генплане 2011 года эта зона была общественно-деловой, без обозначения границ, существовали договоры аренды под ледовый комплекс с обязательством достроить зону спортивных сооружений. Потом на этом месте началось жилое строительство. Решений сессии горсовета, которые могли бы узаконить новостройки, не было, и все повисло в воздухе. А в 2016 году стало очень удобно все это узаконить.

В итоге общественные слушания признаны состоявшимися, несмотря на возражения общественников. Для городских властей они носят рекомендательный характер, и в конечном итоге, давать ли зеленый свет новостройке, будет решать глава администрации Симферополя Елена Проценко. Активисты обещают уведомить прокуратуру о допущенных нарушениях при согласовании проекта.