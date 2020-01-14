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14.01.2020 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В доме Дворянского собрания Симферополя нашли артефакты XIX и XX веков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Артефакты, относящиеся к годам нацистской оккупации Крыма. Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым Артефакты, относящиеся к годам нацистской оккупации Крыма. Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым
Артефакты, относящиеся к годам нацистской оккупации Крыма. Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым

В Симферополе во время реставрации здания Дворянского собрания обнаружены артефакты, относящиеся к историческим событиям XIX и XX веков. Об этом "РГ" сообщил Александр Политов, директор государственного казенного учреждения "Крымнаследие".

Фото: Геннадий Григорьев
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Самые ранние из найденных артефактов относятся к середине XIX века, когда в здании Дворянского собрания проводились пышные балы.

- Во время ремонта внутренних помещений в межэтажных перекрытиях обнаружены уникальные с исторической точки зрения предметы, - рассказал Александр Политов. - Это гвозди ручной работы, керамическая курительная трубка, старая газета с рекламой известного немецкого автомобильного бренда и произведенная в Эстонии пивная бутылка. Судя по отсеченному горлышку последней, ее открывали по-гусарски - с помощью сабли.

В одной из колонн зала реставраторы обнаружили предметы, относящиеся к периоду фашистской оккупации полуострова во время Великой отечественной войны. Самая ценная из них - это копия немецкой карты города Симферополь 1943 года в масштабе 1:10000, подготовленная картографической службой вермахта в марте 1943 года, накануне эвакуации 17-й немецкой армии на территорию Крымского полуострова. На ней нанесены названия улиц Симферополя во время нацистской оккупации. Информация об улицах есть в двух колонках: в первой - немецкое название, в другой - довоенное название в немецком правописании с русской транскрипцией. Карта позволяет определить принцип замены топонимов - часть улиц была переименована по идеологическим соображениям: улица Карла Маркса - в Гаупштрассе (Hauptstrasse, или Главная улица), улица Ленина - в Паркштрассе (Parkstrasse, или Паpковая), бульваp Ленина - в Банхофштрассе (Bahnhofstrasse, или Вокзальная).

Копия немецкой карты Симферополя 1943 года в масштабе 1:10000. Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым

Среди артефактов есть и бланк продуктовой карточки для военнослужащих нацистской Германии, отправляющихся в отпуск: им полагалось 570 граммов хлеба, 100 граммов мяса и мясных продуктов, 60 граммов сливочного масла, реквизированных у населения оккупированных территорий. Эта продуктовая карта действовала только при предъявлении удостоверения. Карта содержала информацию о месте жительства владельца и инструкцию о необходимости обеспечить сохранность документа. Еще один чисто военный предмет - латунная гильза патрона магазинной винтовки Mauser 98k, состоявшей на вооружении немецкой армии. Для удобства чтения клейм на гильзах маузер использовался "12-часовой циферблат".

Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник
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Есть и чисто бытовая находка - бритвенное лезвие немецкой фирмы Rotbart blaulack ("Красная борода"). Оно выпускалась в Германии с начала 1920-х годов. Компания принадлежала берлинцу Отто Роту, который приобрел значительное состояние, пока в 1927 году не продал свою компанию американскому дельцу Кингу Кэмпу Джиллетту.

По словам Александра Политова, военные находки переданы мемориальному комплексу жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный". Другие же, относящиеся к XIX веку, отправятся в фонды Центрального музея Тавриды.

После завершения реставрации в здании Дворянского собрания будет располагаться Крымский институт культуры и искусств, в частности, кафедры хореографии и эстрадного искусства.

Справка "РГ"

Дом Депутатского дворянского собрания построен в 1848 году. Здесь занимались решением локальных общественных вопросов. В годы Крымской войны (1854-1855) здесь располагался военный госпиталь, где работал известный хирург Николай Иванович Пирогов. С 1920 года в здании располагалась Центральная областная библиотека Крыма. С 2011 года, после ее переезда в новое здание, исторический дом ветшал и разрушался.

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