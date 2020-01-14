В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Крымского Линейного управления МВД России на транспорте.

В одном из плацкартных вагонов вспыхнул конфликт, во время которого зачинщик набросился на попутчиков. Он выхватил нож и нанес резанную рану руки 22-летнему жителю Астраханской области, а затем и 18-летней девушке из Евпатории.

- Наряд сопровождения этого пассажирского состава - сотрудники Управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу - задержали злоумышленника и сообщили о ЧП коллегам дежурной части Крымского ЛУ МВД России, - рассказал сотрудник пресс-службы Михаил Тимофеев. - На станции Владиславовка злоумышленника передали транспортным полицейским Крыма.

На перрон Владиславовки вместе с нарядом полиции приехал и автомобиль скорой медицинской помощи. Пострадавшую 18-летнюю жительницу Евпатории доставили в районную больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. 22-летнему парню в больнице обработали рану, и в госпитализации он не нуждается.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали ЧП. Известно, что злоумышленник ранее не судим и к ответственности за административные правонарушения не привлекался. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.

Воронежцу избрали меру пресечения - он арестован на 15 суток по статье 20.21. КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.