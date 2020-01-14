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14.01.2020 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму сотрудника Госкомрегистра задержали за мошенничество

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении главного специалиста Сакского районного управления Госкомрегистра РК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, главный специалист отдела приема и выдачи документов решил заработать на легализации объекта незавершенного строительства, обеспечить которую реально он не мог. Своего знакомого он попросил стать посредником, чтобы тот получил от учредителя частного предприятия 300 тысяч рублей за регистрацию права на недвижимое имущество.

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- При этом специалист не имел реальной возможности осуществить эту услугу, а таким образом желал присвоить себе деньги, - пояснили в пресс-службе ГСУ СК. - Но довести свой преступный умысел до конца инициатор преступления не смог, поскольку посредника задержали сотрудники ФСБ. Спецоперация проведена в тот момент, когда владелец фирмы передавал часть денег.

Сейчас сотруднику Госкомитета по регистрации имущества предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ). А его знакомый стал фигурантом по факту покушения на посредничество во взяточничестве в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). По ходатайству следствия госрегистратор находится под подпиской о невыезде, а посредник заключен под стражу.

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