Сегодня открытие собственной кофейни - едва ли не самый популярный стартап у предпринимателей. В Крыму высокий уровень конкуренции как среди авторских, так и сетевых заведений. В борьбе за клиента владельцы все чаще задумываются о новых форматах кофеен

Учитывая курортную специфику, эксперты считают этот рынок перспективным. Во всяком случае, по объему потребления кофе республика не отстает от других российских регионов. Компания "Аскания Юг" провела маркетинговые исследования потребления кофе на полуострове. Как показали результаты, каждый день "кофе с собой" покупают 32,9 процента опрошенных, а пару раз в неделю - 36,9 процента. Несколько раз в месяц - 18,6 процента, один-два раза в квартал - 5,4 процента. И не покупают вообще - 6,2 процента.

- 54 процента продаж "кофе с собой" приходится на кофейни, еще 10 процентов - на кафе, бары и рестораны. Второй по популярности канал продаж выносного кофе - заправки (19 процентов), - отмечает директор по маркетингу компании Анастасия Абраменкова.

Самая высокая конкуренция среди кофеен в административных центрах полуострова: в Симферополе, Севастополе и курортной Ялте. Каждое заведение привлекает посетителей по-своему: акциями и скидками, необычным ассортиментом, концепцией.

- В Крыму избыточное количество точек, где продают кофе, но при этом дефицит классических кофеен. Большинство крымских кофеен не соответствует заявленному формату, их кофе и приготовленные напитки оставляют желать лучшего. Крымский рынок находится в самом начале своего развития, за последние пять лет он качественно изменился, но еще очень далек от насыщения, - отмечает Анастасия Абраменкова.

Основательница симферопольского кафе Bubonem cake Динара Ахтемова считает, что в современном мире кофейня - это не просто уютное заведение, а еще и место сбора единомышленников. Динара по специальности педагог-психолог и режиссер, работала фотокорреспондентом, а в кофейном бизнесе решила попробовать себя полгода назад.

- Начала печь торты дома, родным и друзьям очень понравилось. Они сказали, что я могу заниматься этим профессионально. Училась самостоятельно и посещала мастер-классы, появились постоянные клиенты, и в какой-то момент дома стало тесно. О собственной кофейне я мечтала давно, даже когда еще тортами не занималась, хотелось маленькую и уютную - для литературных встреч. Я увлекаюсь поэзией Серебряного века, и мне хотелось создать арт-кафе, похожее на "Подвал бродячей собаки" в Питере, - рассказывает начинающая предпринимательница.

В арт-кафе уже состоялось несколько фотовыставок, литературно-музыкальных вечеров и творческих встреч, на которых читали пьесы и стихи.

Среди проблем предприниматели называют дорогую аренду помещений, в некоторых случаях ее стоимость соизмерима со столичной. По этой причине, проработав полгода, Динара вынуждена была отказаться от аренды помещения, в котором уже сделала ремонт и воплотила свои дизайнерские замыслы. Предпринимательница не собирается закрывать свой проект и обещает, что уже скоро арт-кофе вновь откроется. Но в другом месте.

А вот житель Джанкоя Антон Абрамов свой авторский проект - велокафе готов продавать по франшизе всем желающим.

- До перехода Крыма в состав РФ у меня был свой бизнес, связанный с интернет-торговлей. Но после 2014 года возникли сложности с поставками с Украины и платежами. Какое-то время я раздумывал, чем же заняться. Однажды, прогуливаясь с женой по городу, обратил внимание на то, что Джанкою не хватает заведений, где можно не только выпить чашку кофе, но и взять его с собой, - рассказывает владелец кофеен GOOD DAY Антон Абрамов. - В 2011 году мы путешествовали по Европе, там нам часто встречались мобильные кофейни на колесах. Мы решили, что было бы здорово сделать что-то похожее у нас. Разработали дизайн велокафе, нашли партнера и начали воплощать мечту в реальность. Все делали своими руками.

Несколько месяцев плодотворной работы, и первая велокофейня была готова. Но так как случилось это прямо накануне курортного сезона, предприниматели решили, что из-за жары кофе с собой будет не очень востребован у горожан. Поэтому начали продавать в велокафе мягкое мороженое, а позже установили и оборудование для приготовления кофе. Местным жителям такая мобильная кофейня очень понравилась.

Через год по городу колесили уже четыре велокафе. Затем предприниматели решили расширить бизнес и открыли кофейню в помещении. Сами разработали дизайн интерьера и сделали мебель.

- Кофейное дело изучал самостоятельно, в интернете статьи читал, смотрел видеоуроки, никаких специальных курсов не оканчивал, - рассказывает Антон Абрамов.

В 2019 его кофейня была признана лучшим нестационарным торговым объектом в конкурсе Минпромторга "Торговля России".

Скоро новая кофейня откроется и в Красноперекопске. Также предприниматели работают над созданием франшизы - велокофейня с оборудованием под ключ.

- Надеемся, что наши велокофейни будут колесить по всей России. Интерес к этому проекту есть, - говорит Антон Абрамов.

Предприниматель считает, что секрет успеха его бизнеса в том, что он не стремится в большие города, где высокая конкуренция, а еще в том, что он делает все с любовью и качественно.

Антон отмечает, что, когда он начинал проект, культура потребления кофе в городе была низкая, людей больше интересовал объем чашки, чем ее содержимое.

- Постепенно мы прививаем местным жителям любовь к хорошему кофе. Сейчас клиенты уже начали интересоваться, какое зерно мы используем, откуда оно, - рассказывает Антон.

По мнению специалистов, конкуренция на крымском кофейном рынке будет расти, в том числе и за счет сетевых компаний с материка. Потребитель будет более требовательным к качеству кофе, его подаче и формату заведения. "Сырые" проекты с низким порогом входа, не выдержав конкуренции, потерпят фиаско.

Кстати

Как показали маркетинговые исследования, главный фактор при выборе кофе у крымчан - это вкус. Так ответили 73,9 процента опрошенных, еще 7,8 процента выбрали локацию кофейни. Стоимость, рекомендации знакомых и доброжелательность персонала стали причиной выбора мест покупки лишь для 5,6 процента, 2,8 процента, шести процентов соответственно. На ассортимент обращает внимание и вовсе 3,8 процента кофеманов.