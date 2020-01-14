В Севастополе при реконструкции сквера вырубили сотни деревьев

В сквере по улице Николая Музыки за считанные дни вырубили несколько сотен деревьев. Жители соседних домов жаловались в правительство Севастополя, но чиновники отозвались, лишь когда дело было сделано и парк заметно поредел.

У Ирины Кузьменко окна квартиры выходят на сквер. Она рассказывает: в декабре территорию обнесли забором, загудели пилы. Что происходит, никто из жителей не знал.

- За два дня буквально полпарка снесли, - сообщила "РГ" Ирина. - Начали выкорчевывать софоровую аллею, совершенно здоровые деревья. Экскаватор ставит упоры, одно движение ковшом - и дерево падает. Стволы сложили в кучу высотой в два человеческих роста.

Так называемый Московский парк был высажен в 1970-х годах. Старожилы вспоминают, как каждую неделю носили воду из колонки и поливали саженцы - иначе они бы не принялись в скудной каменистой почве.

В 2017 году, по словам местной жительницы, территория была обследована специалистами городского ГБУ "Парки и скверы", которые насчитали более 800 деревьев. Сухие ветки и стволы тем же летом были спилены. "Очень аккуратно отнеслись к парку", - считает Кузьменко.

А спустя два года деревья объявили больными и пустили под снос. Так объяснил вырубку начальник управления благоустройства Севастополя Николай Аралин, приехав на встречу с жителями. По его словам, спилено "менее 200 деревьев".

Он обещал предоставить жителям проект и разрешения на вырубку, но пока никаких документов они не видели. Не знают и кто выполняет реконструкцию - вопреки требованиям, на стройплощадке нет информации о подрядчике и сроках окончания работ.

Парк реконструируется в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость работ - 84 миллиона рублей.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что в парке площадью 2,6 гектара будут вымощены дорожки, установлены урны и лавочки, устроена система полива и подсветки, высажены новые деревья. Проектом предусмотрена установка спортивной площадки, уличных тренажеров и турников, двух детских площадок и скалодрома, беговой и велосипедной дорожек, скейт-парка, модульного туалета и парковки на 31 авто.

Ради этих многочисленных объектов и пришлось проредить парк. Хотя можно было расположить их так, чтобы не трогать деревья. Подробности проекта вызвали у жителей недоумение. Прямо под окнами общежития будет скейт-парк, и о тишине его жители могут забыть.

- Мы не против таких площадок, где ребята будут кататься, но они не должны появляться в спальных районах в местах отдыха, - говорит Ирина Кузьменко. - Общественный туалет возле жилого дома тоже непонятен. Его обещают перенести в другое место, но в той части находится детский сад.

По словам председателя общественной организации "Наш Севастополь" Ольги Дроновой, проект реконструкции был подготовлен в 2017 году, никто не принял в расчет зеленые насаждения, с жителями ничего не обсуждали.

- Проект "рисовали", не выезжая на место, и начали реализовывать, не проведя актуализацию, - говорит Дронова. - Подобная ситуация может возникнуть и с другими зелеными зонами, например, Комсомольским парком в центре города, проект которого был подготовлен несколько лет назад и вызвал критику горожан. Проблемы возникают, когда не слушают жителей, мы уже в этом убедились при реконструкции парка Победы, сквера Ахматовой.

Чиновники пообещали провести встречу с представителями десяти домов, примыкающих к скверу, и обсудить корректировку проекта.

Позиция

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

- Решение о сносе зеленых насаждений может быть принято, когда это касается общественного интереса. Но, естественно, с учетом компенсационных посадок, которые запланированы в проектной документации. Нужно заниматься генеральным планом Севастополя. Как только мы получим генплан, то поймем, где точно никогда не будем строить и трогать зеленые насаждения. Где можно озеленить пустыри, в том числе и за счет компенсационных посадок. Всю зеленую территорию города целесообразно защитить законом о "зеленом щите". Это будет еще один защитный механизм.