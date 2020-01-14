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14.01.2020 10:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске снег окрасился в зеленый цвет

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: https://vk.com/kop__online Фото: https://vk.com/kop__online
Фото: https://vk.com/kop__online

Жителей Челябинска немало огорошил зеленый оттенок снега на въезде в город со стороны Екатеринбурга. Многие связали его с последствиями промышленных выбросов в период установившихся на Южном Урале неблагоприятных метеоусловий. Вместе с тем, угрозы для здоровья населения необычный цвет снега не представляет, сообщили во вторник в минэкологии региона.

Челябинцы смогут следить за выбросами предприятий в режиме онлайн

- Специалисты регионального экологического надзора уже осмотрели эту территорию, - сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков. - Окрашивание снега вызвано пылью с расположенного рядом гранитного карьера, где идет добыча полезных ископаемых. Это частицы природных материалов, не представляющих угрозу для человека. Вместе с тем, пыление не должно распространяться за границы санитарной зоны объекта.

По словам Безрукова, на место происшествия будет направлена передвижная лаборатория мониторинга атмосферного воздуха. Предприятие проверят и в случае выявления нарушений привлекут к ответственности.

Кстати

В Челябинске создана специальная комиссия, которая разбирается с зеленым цветом водопроводной воды, поступающей в квартиры горожан. Как сообщили в городской администрации, проверка показала, что вода соответствует нормативам. Попадание грязи извне или на этапе подогрева невозможно. Однако по заявкам жителей по конкретным адресам выезжает лаборатория, которая отбирает пробы для расширенного исследования.

Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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