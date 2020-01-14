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14.01.2020 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области
Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области

Управляющая компания под контролем судебных приставов освободила двухкомнатную квартиру челябинки от скопления мусора после жалоб соседей на запах и расплодившихся насекомых. На свалку отправлены четыре самосвала хлама и отходов, сообщили во вторник в УФССП региона.

Фото: iStock
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По данным судебных приставов, решения суда о "зачистке" квартиры добилась соседка, уставшая от неприятного запаха и насекомых, расползающихся оттуда по всему подъезду. Однако меры принудительного исполнения в виде исполнительского сбора, требований и административных штрафов результатов не дали. Хозяйка "нехорошей" квартиры, к слову сама работающая уборщицей в магазине, объясняла свое бездействие отсутствием свободного времени и усталостью от работы. В итоге для исполнения судебного решения приставам пришлось привлекать подрядчика, заключать с ним договор и в принудительном порядке освобождать квартиру от нечистот.

- По согласованию с хозяйкой квартиры ей оставили часть наиболее пригодной для проживания мебели, одежды и техники, - пояснила представитель УФССП Ольга Шебанова. - Всего было вывезено четыре самосвала мусора. Людям пришлось работать в противогазах - настолько невыносим был воздух в квартире. В кухне находились три холодильника, заполненные сгнившими продуктами. А среди кишевшего насекомыми хлама обнаружились даже истлевшие останки кошек.

Еще четверо животных, двое из которых оказались явно больны и истощены, проживали вместе с хозяйкой. На время уборки их взяла к себе соседка, а затем забрали в приют волонтеры-зоозащитники.

В случае дальнейшего захламления квартиры выигравшая суд соседка сможет вновь обратиться к судебным приставам. Тогда исполнительное производство будет возобновлено, отметили в УФССП региона.

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