Дрифтер из Екатеринбурга станет первой участницей автогонок Омана

Уроженка Среднего Урала Екатерина Набойченко, которая является пилотом российской дрифт-серии, станет первой женщиной-участницей международной гонки в Омане и будет сражаться за победу с 35 профессиональными автомобилистами из 15 стран мира.

Популярным видом спорта, где нужно проходить многочисленные повороты на скорости свыше 100 километров в час с заносами и торможением, Екатерина увлеклась в 16 лет. Заниматься вплотную начала в 21 год, когда приобрела машину. На ней она поедет и в предстоящей гонке, куда ее официально пригласили организаторы.

"Даже не верится, что через 3 дня я улетаю в Оман, чтобы принять участие в международном Чемпионате по дрифту на своем обожаемом "Скайлане". Ущипните меня! И мне абсолютно не страшно ехать на машине с самой маленькой мощностью из всех. Скиллом будем давить, скиллом!", ‒ написала девушка на своей странице в Instagram.

Заезд участников пройдет 16 января.

"Для меня это в первую очередь хорошая тренировка в межсезонье, - рассказла девушка "РГ". - Я отправила сюда заведомо не самую мощную машину, так как основную я готовлю к летнему сезону, но упускать возможность поехать по асфальту зимой я не хотела".

В гонке примет участие один из самых титулованных пилотов в мире - Дайго Сайто, профессионал из Японии. Кроме того, приедут Джеймс Дин и Кристапс Блушс - сильнейшие пилоты формулы дрифт.

Между тем

В прошлом году гонщица стала первой русской дрифтершей в автогонке Китая, заняв второе место среди женщин. Будучи инженером-металлургом по профессии Екатерина также работала на уральских предприятиях, выступала за команду "УГМК Моторспорт". Сейчас активно участвует в российских и международных гонках и занимается бизнесом.

Справка

Дрифт, что в переводе означает "занос", зародился в Японии в начале 1980-х годов, а история первых раллийных гонок берет начало в конце 70-х годов. В России же соревнования по дрифту появились 10 лет назад на Дальнем Востоке, после основания Российской дрифт-серии (РДС), самого главного в стране и одного из крупнейших в мире чемпионата по данному автоспорту.