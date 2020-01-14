На Южном Урале региональный маткапитал вырастет до 100 тысяч рублей

В Челябинской области региональный материнский капитал будет увеличен с 63 до 100 тысяч рублей. Такое решение во время посещения нового челябинского детсада озвучил сегодня губернатор Алексей Текслер.

- Тема демографии не заканчивается только вопросами дошкольных учреждений, эта тема комплексная, здесь нужно обращать внимание на вопросы здравоохранения, образования, спорта и вопросы социальной политики, - пояснил глава региона. - Мы принимаем решения, которые стимулировали бы семьи заводить и первого ребенка, что очень важно, вторых, третьих, последующих детей. Увеличены выплаты, также принято решение о том, чтобы региональный материнский капитал, который сегодня составляет 63 тысячи рублей, поднять до 100 тысяч. С такой инициативой я в ближайшее время обращусь в Законодательное Собрание. И уверен, что депутаты меня подержат.

Отметим, что кроме регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей в регионе также предусмотрена выплата в размере 10 тысяч 661 рубля. Теперь она будет выплачиваться до достижения ребенком трех лет вне зависимости от того, устроен ли он в детский сад.