Ученые объяснили появление огромных "воробьиных туч" на Урале

Жители Челябинска запечатлели на видео многотысячные скопления воробьев на деревьях. Но, вопреки озвученному в соцсетях мнению, причина этому не аномально теплая зима, а хорошо продуманная стратегия по поиску пищи.

Формирование крупной сплоченной стаи птиц - обычное явление для зимы, ведь, скооперировавшись вместе, им легче добыть себе еду, объяснила "РГ" Нина Садыкова, научный сотрудник Института экологии растений и животных Уро РАН.

Воробьи склонны образовывать многотысячные стаи и зазывать других пернатых к ним присоединиться.

- Это особенно характерно для периода кочевок и миграций, то есть зимой. Вне гнездового сезона воробьям свойственно перемещаться в поисках корма большими компаниями. Чем обильнее корм на данной территории, тем выше плотность воробьев. К примеру, хороший урожай семян древесных растений может привести к созданию такой воробьиной "тучи", ‒ считает эксперт.

Однако стая распадается, когда ей перестает хватать корма или с началом брачного сезона. По словам Нины Садыковой, голод и потребность завести семью и свить гнездо порой становятся сильнее "стайного инстинкта".

Между тем погода мало влияет на численность птиц, несмотря на то, что они чувствительны к ее изменениям. Орнитологи отмечают, что на большую часть погодных явлений птицы реагируют "здесь и сейчас", а не заранее.

Кстати

В некоторых случаях поведение птиц действительно связано с атмосферным давлением. Например, стрижи и ласточки перед дождем летают ближе к земле, потому что из-за понижения давления опускаются насекомые, за которыми они охотятся. Но это не влияет на формирование стаи или массового скопления птиц.