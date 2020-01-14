Ученые объяснили появление огромных "воробьиных туч" на Урале

Новости

Девятерых жителей Ставрополья заподозрили в экстремизме 13:13
В белгородском вузе изобрели майонез для веганов 13:12
Под Омском задержали автомобиль с девятилетним водителем 13:09
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение 13:02
В Лаосе обнаружено место падения внеземного объекта 13:02
Между Краснодаром и Сочи на 3,5 месяца отменили поезда 12:58
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина 12:55
Жительница Ленобласти призналась в убийстве мужа 12:55
В Москве погиб журналист из Испании 12:51
Фотоработы Дмитрия Медведева представят на выставке в Москве 12:50
В Новосибирске спасли пса с вросшим в кожу ошейником 12:42
Для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут спецструктуру 12:34
Под Петербургом при полицейской погоне сгорел автомобиль с водителем 12:32
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России 12:27
Замок под Калининградом выставили на продажу по цене квартиры в Москве 12:25
Министр просвещения награждена почетной грамотой правительства 12:21
В Карелии спасли новорожденных медвежат, оставшихся без матери 12:20
В Челябинской области ребенок пострадал от взрыва петарды 12:17
Под Тулой закрыли контрафактное производство известного энергетика 12:14
Режиссер фильма "АССА" Сергей Соловьев попал в реанимацию 12:13
В Ставрополе водитель скончался за рулем от сердечного приступа 12:10
На Камчатке усыновили ребенка, которого истязали опекун с женой 12:09
Тизер: У "Мира Дикого Запада" появилась дата премьеры 12:09
В Благовещенске бизнесмен задержан за попытку дать взятку приставу 12:08
В Поморье спустя 15 лет раскрыли жестокое убийство сторожа 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые объяснили появление огромных "воробьиных туч" на Урале

Текст: Анна Шиллер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Челябинска запечатлели на видео многотысячные скопления воробьев на деревьях. Но, вопреки озвученному в соцсетях мнению, причина этому не аномально теплая зима, а хорошо продуманная стратегия по поиску пищи.

Формирование крупной сплоченной стаи птиц - обычное явление для зимы, ведь, скооперировавшись вместе, им легче добыть себе еду, объяснила "РГ" Нина Садыкова, научный сотрудник Института экологии растений и животных Уро РАН.

Фото: Татьяна Казанцева
Ученый объяснил, почему утки остаются на зимовку в Екатеринбурге

Воробьи склонны образовывать многотысячные стаи и зазывать других пернатых к ним присоединиться.

- Это особенно характерно для периода кочевок и миграций, то есть зимой. Вне гнездового сезона воробьям свойственно перемещаться в поисках корма большими компаниями. Чем обильнее корм на данной территории, тем выше плотность воробьев. К примеру, хороший урожай семян древесных растений может привести к созданию такой воробьиной "тучи", ‒ считает эксперт.

Однако стая распадается, когда ей перестает хватать корма или с началом брачного сезона. По словам Нины Садыковой, голод и потребность завести семью и свить гнездо порой становятся сильнее "стайного инстинкта".

Между тем погода мало влияет на численность птиц, несмотря на то, что они чувствительны к ее изменениям. Орнитологи отмечают, что на большую часть погодных явлений птицы реагируют "здесь и сейчас", а не заранее.

Кстати

В некоторых случаях поведение птиц действительно связано с атмосферным давлением. Например, стрижи и ласточки перед дождем летают ближе к земле, потому что из-за понижения давления опускаются насекомые, за которыми они охотятся. Но это не влияет на формирование стаи или массового скопления птиц.

Общество Природа Общество Ежедневник Погода Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Лавров: Ливия пока не стала "второй Сирией"
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных