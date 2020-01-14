Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

Школьницу пятнадцати лет, которая ушла из дома в Верхней Пышме в неизвестном направлении 6 января, нашли в Екатеринбурге. Несовершеннолетняя находилась в компании 36-летнего мужчины.

"Поисковые мероприятия 13 января вечером завершились благополучно. Девочку нашли в районе улицы Ясной в автомобиле Skoda Rapid. Вместе с ней был житель Новоуральска, работник службы доставки. Мужчина ранее не судим, не женат", - рассказал пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Обоих доставили в дежурную часть, опросили на предмет обстоятельств случившегося. Затем полицейские передали беглянку в руки матери. По словам школьницы, ей захотелось взрослой жизни, все время с момента исчезновения она находилась у знакомого на съемной квартире.

"Девочку направили на медицинское обследование, по результатам которого все материалы дела передадут в региональный Следственный комитет", - подчеркнул пресс-секретарь главка полиции.