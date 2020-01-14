В Челябинской области ребенок пострадал от взрыва петарды

В поселке Красногорский Челябинской области 10-летний мальчик пострадал от взрыва петарды. Пиротехническое изделие разорвалось у него в руке, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Инцидент произошел вчера днем в поселке Красногорский Еманжелинского района, сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В районную больницу госпитализирован 10-летний ребенок с травмой руки, полученной при взрыве петарды, которую он купил в местном торговом павильоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.