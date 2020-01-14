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14.01.2020 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области ребенок пострадал от взрыва петарды

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поселке Красногорский Челябинской области 10-летний мальчик пострадал от взрыва петарды. Пиротехническое изделие разорвалось у него в руке, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

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- Инцидент произошел вчера днем в поселке Красногорский Еманжелинского района, сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В районную больницу госпитализирован 10-летний ребенок с травмой руки, полученной при взрыве петарды, которую он купил в местном торговом павильоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.

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