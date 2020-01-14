В Курганской области мусорная реформа началась с "мести" контейнерам

Неожиданным образом отреагировали жители Курганской области на мусорную реформу, которая стартовала в регионе с 1 января: один контейнер сожгли, другой укатили в лес.

Мусорный бак сожгли в городе Куртамыше. Мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны. Возможно, он это сделал просто из хулиганских соображений. В этом сейчас разбираются. Власти к выходке нарушителя отнеслись спокойно.

- Когда начинается какое-то новое дело, то оно нередко сопровождается подобными инцидентами, поэтому мы морально были к этому готовы, - прокомментировал директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов. - В одном из населенных пунктов мусорный бак вообще укатили в лес, в другом отодвинули к дому соседа, а тому не понравилось. Некоторые привыкли собирать мусор в пакеты, и теперь грозно требуют убрать контейнеры. Ни один случай не остается без внимания, в каждом мы пытаемся разобраться, что конкретно не устраивает людей и почему.

Между тем, один мусорный бак, по оценке регионального оператора, стоит около 18 тысяч рублей. В частном секторе Кургана установили 571 контейнер, а по области - 1555. В целом, по мнению департамента, мусорная реформа в регионе стартовала благополучно, без больших нарушений и скандалов. В этом немалая заслуга оперативного штаба, который работал все новогодние праздники, был на связи с районами и по ходу корректировал и устранял возникшие проблемы.

Первые шаги реформы уже принесли свои плоды. Как сообщил директор компании регоператора Владимир Пестриков, за девять январских дней нового года на Шуховский полигон привезли 2200 тонн твердых коммунальных отходов. Это в два раза больше, чем за это время год назад .