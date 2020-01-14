В России изобрели стул для исправления осанки у школьников

Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (вуз-участник Проекта 5-100) разработали "умный" стул для исправления осанки у школьников. Внешне он ничем не отличается от обычного. А внутри - специальные датчики, которые определяют позу человека. Если ученик сидит не правильно, "смышленая" мебель подает предупреждающий сигнал.

Как этот гаджет работает? В зависимости от того, в какой позе сидит человек, меняется его центр массы тела и вес, который приходится на стул. Ученые собрали данные о правильной посадке и всевозможных отклонениях с помощью специальной стабилометрической платформы и ввели их в базу данных. Участники исследования сидели в разных позах, и в результате было создано уравнение регрессии для каждой из них.

- Это обычный школьный стул, в который вмонтированы датчики, как на обычных весах. Когда человек садится правильно, стул определяет его вес, - рассказывает директор Научно-исследовательского центра спортивной науки, кандидат биологических наук Виталий Епишев. - Отклонения веса от "правильного" будут являться индикатором.

Данные о том, в какой позе сидит ребенок, в режиме реального времени смогут отслеживать школьный учитель, школьный врач, преподаватель физкультуры и даже родители, получая их на свой смартфон. "Умный" предмет мебели будет передавать информацию с помощью Wi-fi или Bluetooth.

Ученые считают, что это устройство позволит контролировать формирование правильной осанки у детей. Более того, позволит на ранней стадии диагностировать некоторые патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Ведь если ученик сидит неправильно, у этого может быть очень серьезная "медицинская" причина.

- Например, разворот таза как следствие травмы, плоскостопие или то, что одна нога короче другой, - отмечает Виталий Епишев. - Врач может диагностировать это на ранней стадии. Если будет выявлено плоскостопие, учитель физкультуры даст специальный комплекс упражнений, будет работать с этим учеником индивидуально. Это может предупредить многие заболевания, с которыми человек может столкнуться в будущем.

А "умный" стул поможет в реальном времени фиксировать результаты индивидуальных тренировок ребенка. Через три месяца будет проведен пилотный эксперимент, в котором примут участие школьники.