Репортаж CGTN опровергает информацию о сносе мусульманских кладбищ в Синьцзяне

В недавно опубликованной CNN статье говорится, что китайские власти уничтожили в СУАР более 100 кладбищ. В ней отмечается, что уйгурский поэт Азиз Иса Элкун, который ныне проживает в Лондоне, пожаловался на исчезновение могилы своего отца. Ссылаясь на его слова, статья утверждает, что "разрушение" уйгурских кладбищ стало "частью систематических усилий китайского правительства по уничтожению уйгурской культуры".

Чтобы проверить достоверность информации CNN, команда телекомпании CGTN решила взять интервью у тех, кто имеет непосредственное отношение к этому делу. Примерно в четырех часах езды от центра города Аксу находится деревня Егикиман, где корреспонденты CGTN нашли семью Азиза Исы Элкуна. Им показали обновленное и ухоженное кладбище в округе Саяр, где и покоится прах отца Азиза.

Мать Азиза Хепизем Низамидин сказала, что после того, как ее муж Эйса умер от сердечного приступа в ноябре 2017 года, семья похоронила его именно в этом месте в соответствии с традициями и с соблюдением всех похоронных ритуалов уйгурских мусульман.

В CNN сообщили, что Азиз отлично помнит местонахождение кладбища своего отца, и что он объявлен китайским правительством персоной нон грата и даже не может дозвониться до своей матери. Однако его мать рассказала корреспондентам CGTN совершенно другую историю.

"Я не видела Азиза с начала 2017 года. Он приехал в феврале 2017 года, чтобы позаботиться о своем отце, который тяжело болел в то время. Это была наша последняя встреча", - говорит Хепизем Низамидин. Примерно 10 дней Азиз ухаживал за своим отцом и затем уехал. Он перезвонил лишь в декабре 2017 года, а его отец скончался 4 ноября, добавила 78-летняя женщина. Она также сказала, что Азиз не присутствовал на похоронах отца, поэтому не может знать о месте его захоронения.

Старый погост был хаотичным, неопрятным, располагался в неудачном месте, где подвергался регулярным наводнениям и засухе. Хепизем и ее семья боялись, что однажды просто не смогут найти могилу Эйсы из-за постоянных потоков дождя и пыли. Хепизем сказала CGTN, что теперь ее муж может покоиться с миром в спокойном месте - ухоженном и украшенном цветами. "Я могу легко найти могилу мужа, когда скучаю и хочу навестить его", - сказала она.

Некоторые сельские жители также пожаловались корреспондентам CGTN, что не могут найти могилы своих родных, поскольку сильное наводнение размыло почву на кладбище, а затем засуха и ветра привели к сильной деградации почвы.

С начала 2000-х годов местные бюро по гражданским делам получали многочисленные жалобы от жителей по поводу ветхого состояния старых кладбищ и трудностей с обнаружением могил их покойных родственников. Местные органы власти более 10 лет изучали общественное мнение по поводу строительства новых кладбищ. В настоящее время в префектуре Аксу насчитывается 821 благоустроенное кладбище, большинство из которых были открыты рядом со старыми кладбищами и могут удовлетворить соответствующие нужды населения на протяжении последующих 20 лет.

К концу 2018 года Хепизем по собственному желанию перевезла останки своего мужа Эйсы Абдулы с места, расположенного менее чем в 100 метрах - из полуразрушенной могилы с просевшей землей, окруженной безымянными могильными курганами.

CNN утверждает, что отца Азиза похоронили в старом кургане. Однако корреспонденты CGTN обнаружили, что старое место захоронения, указанное CNN на фотографии, на самом деле является местонахождением древних гробниц возле реки Тарима в округе Саяр и считается одним из объектов культурного наследия регионального значения.

Очередная попытка очернить созидательную и позитивную деятельность местных властей СУАР была полностью разоблачена с помощью фактов. Но, к сожалению, судя по всему, поток грязных "фэйковых" западных новостей, направленных на Китай, вряд ли прекратится в обозримом будущем.