Роскачество нашло в сырокопченой колбасе нитраты антибиотики и ДНК курицы

Специалисты Роскачества проверили сырокопченую колбасу "Брауншвейгскую" и рассказали, от покупки товара какого производителя лучше отказаться. Всего были протестированы изделия 29 брендов. Стоимость закупленных образцов составляла от 745,7 до 1762 рублей за килограмм.

Несмотря на то, что большая часть сырокопченой колбасы оказалась безопасной, товар ни одной торговой марки не может претендовать на Знак качества.

Следовые количества антибиотиков эксперты нашли в колбасе трех брендов. В продукции пяти торговых марок - нитраты натрия и калия. В трех случаях - в следовых количествах, в двух были превышения максимально допустимого уровня.

Специалисты также проверили колбасу на наличие "чужеродных" ДНК. В итоге в товаре трех брендов содержалось ДНК лошади, а 24 брендов - ДНК курицы.

По органолептическим показателям оценку выше 4,5 балла получила сырокопченая колбаса только трех брендов.

"Недовесом", как оказалось, грешат два производителя - и у того, и у другого расхождение заявленного веса и фактического составило чуть более 7%. Фактическое количество белка расходилось с маркировкой в трех случаях из 29, а в двух из этих трех случаев расходилось и количество жира.

Из хорошего: в проверенной колбасе не было найдено клостридий, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, пестицидов, тяжелых металлов, ГМО, синтетических красителей.

Все подробности можно просчитать на сайте Роскачества и там же узнать названия лучших колбас.