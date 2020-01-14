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14.01.2020 08:00

Роскачество нашло в сырокопченой колбасе нитраты антибиотики и ДНК курицы

Текст: Марина Гусенко
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Специалисты Роскачества проверили сырокопченую колбасу "Брауншвейгскую" и рассказали, от покупки товара какого производителя лучше отказаться. Всего были протестированы изделия 29 брендов. Стоимость закупленных образцов составляла от 745,7 до 1762 рублей за килограмм.

Фото: iStock
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Несмотря на то, что большая часть сырокопченой колбасы оказалась безопасной, товар ни одной торговой марки не может претендовать на Знак качества.

Следовые количества антибиотиков эксперты нашли в колбасе трех брендов. В продукции пяти торговых марок - нитраты натрия и калия. В трех случаях - в следовых количествах, в двух были превышения максимально допустимого уровня.

Специалисты также проверили колбасу на наличие "чужеродных" ДНК. В итоге в товаре трех брендов содержалось ДНК лошади, а 24 брендов - ДНК курицы.

По органолептическим показателям оценку выше 4,5 балла получила сырокопченая колбаса только трех брендов.

Фото: iStock
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"Недовесом", как оказалось, грешат два производителя - и у того, и у другого расхождение заявленного веса и фактического составило чуть более 7%. Фактическое количество белка расходилось с маркировкой в трех случаях из 29, а в двух из этих трех случаев расходилось и количество жира.

Из хорошего: в проверенной колбасе не было найдено клостридий, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, пестицидов, тяжелых металлов, ГМО, синтетических красителей.

Все подробности можно просчитать на сайте Роскачества и там же узнать названия лучших колбас.

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