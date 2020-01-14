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14.01.2020 08:46
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки

Текст: Марина Трубилина
Соблюдение правил гигиены и здоровый образ жизни помогут избежать заражения гриппом людям, не сделавшим прививку. Об этом рассказал Роспотребнадзор.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Противопоказаниями для вакцинации от гриппа могут быть аллергические реакции на куриный белок, сильная реакция при предыдущей прививке, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и др. При отсутствии прививки основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и принципов здорового образа жизни.

Фото: KatarzynaBialasiewicz / istock
Гриппом можно заразиться через деньги

Следует придерживаться правильного режима дня (вовремя принимать пищу, высыпаться), заниматься спортом и закаляться. Питание должно быть сбалансированным и качественным, рекомендуется употреблять темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

Желательно отказаться от курения - курильщики более склонны к респираторным заболеваниям. Также ослабленный иммунитет бывает у людей, которые регулярно испытывают стресс.

В разгар эпидемии необходимо чаще мыть руки, пользоваться антибактериальными влажными салфетками или антибактериальным гелем. Не прикасайтесь грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта и носа. Избегайте мест скопления людей. Пользуйтесь медицинскими масками, чтобы защититься от заражения или не заразить других при первых признаках заболевания.

Если вы заболели, воздержитесь от выхода на работу, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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