Правительство утвердило два постановления - о лицензировании океанариумов, зоопарков и цирков, а также требования по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Главная цель - избежать повторения истории с приморской "китовой тюрьмой", где в ужасных условиях содержались 11 косаток и 90 белух, и ей подобных. Тогда животных, которых незаконно выловили для дальнейшей перепродажи в Китай, выпустили на свободу лишь после вмешательства президента Владимира Путина.

Постановлению правительства предписывает всем зоопаркам, зоосадам, циркам, зоотеатрам, а также дельфинариям и океанариумам до 1 января 2022 года получить лицензию. Без нее работать по истечении указанного срока будет невозможно. Выдавать лицензии организациям, которые содержат животных в неволе без культурно-зрелищных целей, будет Росприроднадзор, а организациям, использующим зверей в культурно-зрелищных целях, - Россельхознадзор.

"У соискателя лицензии должны быть в собственности или на иных законных основаниях специально предназначенные здания, сооружения, обособленные территории и техсредства для содержания животных. Также нужен специальный персонал. Лицензиат должен соблюдать требования закона об ответственном обращении с животными, ветеринарные нормы и правила", - уточнили в минсельхозе.

Кроме того, утвержденные требования содержат специальные разделы - от условий кормлений до перевозки животных, в зависимости от специфики организации. Например, большой раздел посвящен требованиям к содержанию животных в океанариумах и дельфинариях. Прописаны техпараметры бассейнов, включая их площадь и глубину. Например, горизонтальный размер бассейна для китообразных должен не менее чем в два раза превышать длину самого крупного животного. А глубина бассейна должна превышать габариты животного в 1,5 раза.

Указаны требования по освещению океанариумов и дельфинариев, а также уровни шума во время представлений. Не допускаются к контактам с дельфинами посетители с инфекционными и кожными заболеваниями, а с одним дельфином могут взаимодействовать не более трех посетителей.

Как рассказали "РГ" в Россельхознадзоре, инспекторы будут проверять условия содержания животных. "Проверки будут внеплановыми", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По-хорошему, нужно вообще как можно меньше эксплуатировать животных, отметил в разговоре с "РГ" президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа. "Медийным персонам не стоит публично кататься на дельфинах, гладить обезьян. Должна быть пропаганда гуманного отношения к животным, а не наоборот. Контактные зоопарки - это вообще безобразие. Страшно представить, что происходит в конце дня с кошкой или обезьянкой, которую потрогали сто человек", - отметил эксперт.

Замдиректора по научной работе государственного природного заповедника "Утриш" (больше известного, как Утришский дельфинарий в Анапе) Ольга Быхалова в разговоре с "РГ" отметила, что новые правила и система выдачи лицензий поможет отсеять небольшие частные дельфинарии, которые себя таковыми считают, но на самом деле не соблюдают требования по содержанию животных. "В дельфинариях должны содержаться животные, которые родились в неволе, прошли определенную адаптацию. Должны быть специалисты, которые занимаются их дрессировкой, составляют рацион, контролируют состояние здоровья, берут на анализ кровь и так далее. Раньше разработкой нормативов для подобных заведений занимались целые НИИ. Сейчас научные консультации по содержанию таких животных могут дать специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН", - отметила Ольга Быхалова.

Все больше стран отказываются от использования животных в индустрии развлечений. Голограммы вместо животных показывают в Германии, запретили использовать животных в цирках Словакии. Причин множество: жестокость методов дрессировки, невозможность создания нормальных условий содержания в кочевом режиме, смертность при перевозке, короткий срок жизни "артистов", пагубное влияние цирковых зрелищ на психику детей. Например, Цирк дю Солей сознательно отказался от использования животных в своих представлениях из гуманных соображений. Но это не мешает ему оставаться самым популярным цирком в мире.

"Кроме того, в южных курортных регионах часто животные отрабатывают сезон, катая отдыхающих и обеспечивая им красивые фото, а в конце лета их либо перепродают за небольшие деньги, либо отпускают на волю, где они погибают. Многие эксплуататоры не хотят содержать животное 9 месяцев, вне курортного сезона, рассказала Ольга Быхалова, добавив, что эти проблемы тоже нужно решать законодательно.