Россияне забыли забрать более 700 тысяч документов о недвижимости

Более 700 тысяч документов на недвижимость забыли забрать россияне в 2019 году, сообщает Федеральная кадастровая палата.

В 2019 году через МФЦ было подано более 24 миллионов заявлений в ФКП о проведении учетно-регистрационных действий и о выдаче сведений об объектах недвижимости. Около 700 тысяч оформленных по этим заявлениям документов остались невостребованными и были переданы в архивы региональных палат.

Всего на архивном хранении в Кадастровой палате сейчас находится более 1,69 миллиона "забытых" документов. Чаще всего для получения документов не являются жители Челябинской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Татарстан и Республики Бурятия. Меньше всего "забытых" документов - в Республике Алтай (лишь несколько десятков), в Магаданской области и Чукотском АО, Пензенской области. Ни одного документа не "забыли" жители Республики Ингушетия.