Наша мужская национальная команда в среду в шведском Мальме проведет свой третий и, увы, последний матч на проходящем также в Австрии и Норвегии чемпионате Европы. Но выступление подопечных главного тренера Эдуарда Кокшарова уже признано позорным, причем это мнение президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева. После разгромного поражения от Исландии (23:34) ему пришлось даже извиняться перед болельщиками.

В первом туре группы Е россияне уступили Венгрии (25:26), а давно ничего серьезного не добивавшиеся исландцы сенсационно победили действующих чемпионов мира и обладателей олимпийского золота Рио-2016 датчан (31:30).

Наша победа над северянами во втором туре оставляла команде шансы на выход во второй этап Топ-12 и продолжение борьбы за путевки в мировую олимпийскую квалификацию. К сожалению о каких-то надеждах на локальный успех пришлось забыть уже в середине первого тайма - 4:12 на 17-й минуте. Позор продолжался еще мучительных три четверти часа чистого игрового времени, превратившись в итоге в поражение с болезненной разницей в 11 (!) мячей.

Сразу же по горячим следам в одном из эмоциональных комментариев Шишкарев подверг команду жесточайшей критике, назвав сборную "безвольным и безответственным" коллективом. Хотя глава ФГР рисковал попасть впросак. Если бы Дания через пару часов победила Венгрию, а не сыграла вничью (24:24), то россияне в случае успеха во встрече третьего тура с родоначальниками гандбола могли бы выйти во второй раунд, а там как знать...

У россиян в матче с Исландией по ряду игровых элементов отвратительная статистика. Масса бросков, не достигших цели, нереализованные стопроцентные голевые моменты, когда голкиперов соперника тщетно "расстреливали" чуть ли не в упор, слабейшие действия наших вратарей. Виктор Киреев и Олег Грамс на двоих отразили лишь 15 процентов бросков исландцев, в матче с Венгрией была почти такая же цифра - 16. Для сравнения, тандем исландцев на последнем рубеже обороны сделал 15 сейвов против жалких российских шести, что составило 39 процентов от общего числа бросков в створ. Выходивший на замену Виктор Халлгримссон, к примеру, вообще пропустил только один мяч, отразив пять.

Сегодня раскритикованная в пух и прах наша команда имеет возможность громко хлопнуть дверью перед неизбежным досрочным вылетом с турнира. Победим датчан - хоть как-то сохраним лицо, не пустим чемпионов мира во второй этап и в роли соавторов большой сенсации получим хоть малую толику положительных отзывов. Проиграем - займем в итоге "двадцать какое-то..." или чуть ли не самое последнее, 24-е место, что будет худшим результатом выступления сборной на официальных международных турнирах. На прошлый ЧЕ-2018 Россия вообще не попала, но имела тогда лучшие показатели среди всех неотобравшихся команд, а значит, это 17-е место.

В истории был еще провальный чемпионат мира-2015 с 19-й строчкой в итоговой табели о рангах, сейчас рискуем отправить в архив все прежние антирекорды.

Бесконечные в последние годы наши провалы на мировом и континентальном уровнях - повод критиковать не только игроков и тренеров, но и само руководство национальной федерации вида спорта. Конкретно - главу ФГР Шишкарева. Ровно год назад после фиаско на ЧМ-2019 "РГ" в материале под заголовком "Неумелые руки" писала то, что нынче можно повторить почти слово в слово.

Вкратце смысл такой: после ухода творца олимпийского золота Сиднея-2000 и бронзы Афин-2004 Владимира Максимова сборную безуспешно возглавляли сплошь титулованные игроки того славного поколения - Олег Кулешов, Дмитрий Торгованов, Эдуард Кокшаров. Нынешний гендиректор ФГР Лев Воронин, зачем-то оказавшийся на Евро-2020 еще и в тренерском штабе, из той же компании. Как будто в героях недавнего прошлого руководителям федерации видятся некие гандбольные божества.

Не лучше ли, чтобы какой-то невзрачного вида иностранный специалист без игроцких регалий, чем гренадер с титулами, возглавил сборную и вывел ее на достойный уровень?

На Евро-2020 раньше остальных завершились турниры предварительного этапа в группах А (австрийский Грац) и С (норвежский Тронхейм). Сражаться за медали продолжат сборные Хорватии, Беларуси, Испании и Германии.

Где будем смотреть

15 января, среда, "Матч ТВ"

22.25. Россия - Дания. Прямая трансляция.