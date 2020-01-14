Российские гандболисты пропустят третью Олимпиаду подряд

Мужская сборная России по гандболу после двух поражений подряд на чемпионате Европы лишилась шансов выступить на Олимпиаде в Токио.

Во втором туре группового раунда чемпионата Европы российская команда была побеждена исландцами - 34:23. Шансы на продолжение борьбы оставляла только победа датчан над венграми, однако в этой встрече была зафиксирована ничья - 24:24. Таким образом, даже в случае выигрыша у Дании российские гандболисты не смогут выйти из группы и суметь отобраться в квалификационный олимпийский турнир.

Напомним, что по итогам нынешнего турнира одна команда из тех, кто еще не отобрался на ОИ, завоюет прямую путевку на Олимпиаду в Токио, еще две - получат право выступить в квалификационном турнире.

Для мужской гандбольной сборной России Игры-2020 станут третьими подряд, где она не выступит. В последний раз российские гандболисты принимали участие в Олимпийских играх в 2008 году.