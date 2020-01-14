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14.01.2020 18:44
Рубрика: Власть

Аудиторы нашли цель

Счетная палата займется анализом бедности
Текст: Евгений Гайва
Счетная палата расширит контроль за эффективностью расходования государственных средств, но и будет активнее участвовать в решении социальных проблем, сообщил руководитель контрольного ведомства Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Алексей Кудрин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Алексей Кудрин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

В ближайшие два года СП намерена активно использовать свои полномочия по проверке расходов госкомпаний. "В фокус внимания в этом году попадут Росавтодор, "Роскосмос", "Росатом", РЖД и также другие компании", - заявил Кудрин на расширенном заседании коллегии, посвященном 25-летию Счетной палаты.

Фото: РИА Новости
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Аудиторы будут усиливать аналитическое направление работы. "Будем более глубоко анализировать проблему бедности в различных социальных группах, проанализируем льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний", - пообещал Кудрин. Использование госсубсидий было бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ для малоимущих, сказал он позже журналистам.

Автоматизированная обработка больших массивов данных высвобождает человеческие ресурсы для перехода к стратегическому аудиту, то есть СП нацеливается на мониторинг не просто эффективности госрасходов, но и достижения национальных целей. Аудит национальных целей становится важнейшим направлением работы контрольного ведомства, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала "главного финансового ревизора страны" особое внимание уделить регионам. Органам аудита субъектов Федерации нужно скорректировать приоритеты, наряду с традиционным контролем и мониторингом стоит усилить экспертную поддержку региональных властей в достижении национальных целей, отметила Матвиенко.

Правительство взаимодействует с СП по двум направлениям. Первое - стратегический аудит приоритетов социально-экономического развития, сказал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Второе - оценка операционной эффективности, которая выражается в принятии и исполнении бюджета. "Согласны, что нужно смотреть все ресурсы, не только нацпроекты, но и госпрограммы и перестраивать их по-новому", - сказал он. В правительстве уже принято решение о подготовке программ, исходя из проектных подходов, на которых построены нацпроекты, сообщил Силуанов.

Использование госсубсидий было бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ для малоимущих, считает Алексей Кудрин

Важно не забывать об основной функции Счетной палаты - контроле за эффективностью использования бюджетных средств, заметила вице-премьер Татьяна Голикова. Это всегда остается приоритетом СП, заверил Кудрин.

Счетная палата старше, чем кажется

Предшественником Счетной палаты был Государственный контроль, созданный в 1811 году императором Александром I и первоначально называвшийся Главным управлением ревизии государственных счетов. Император Александр II в ходе "Великих реформ" одновременно с введением гласности бюджета, единой системы бюджетного учета и отчетности и принципа единства кассы значительно расширил возможности и независимость Государственного контроля: у него появились самостоятельные территориальные органы (контрольные палаты в каждой губернии), он стал не только проверять отчетность о приходе и расходе средств, но и давать заключения на сметы центральных ведомств и на их заявки с просьбой о сверхсметных ассигнованиях, ежегодно публиковал отчеты по исполнению государственного бюджета. В этот период Государственный контроль возглавляли яркие деятели, среди которых - инициатор финансовых реформ 1860-х годов Валериан Татаринов, будущий министр финансов Александр Абаза, граф Дмитрий Сольский. После Октябрьской революции большевики долго экспериментировали с формами и функциями госконтроля (например, ввели "летучие ревизии"). В 1923 году Наркомат рабоче-крестьянской инспекции был объединен с Центральной контрольной комиссией РКП(б), то есть с партийным органом. Наркомат (впоследствии министерство, с 1965 года Комитет народного контроля) претерпел множество реорганизаций, его роль в советской системе была скромной. В 1995 году создана Счетная палата РФ - с широкими полномочиями, независимый от исполнительной власти орган, подотчетный только Федеральному Собранию.

Подготовил Игорь Зубков

Юбилей

Счетную палату всегда возглавляли люди с огромным опытом

С 25-летним юбилеем поздравил руководство и аудиторов Счетной палаты РФ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Высокие результаты работы Счетной палаты стали возможны, потому что ее возглавляли люди с огромным опытом и прекрасной успешной биографией. Плеяда аудиторов, которые здесь сидят, это люди с блестящей эрудицией, знанием и пониманием предмета", - сказал Собянин.

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Мэр предположил, что со временем все большую роль в успешном выполнении поставленных перед ведомством задач будет играть искусственный интеллект. С каждым годом совершенствуется система электронного госзаказа, электронный федеральный бюджет и облачная бухгалтерия. 75% всех нарушений уже сегодня можно предупреждать с помощью информационных систем: "У Счетной палаты высвобождается большое количество времени для аналитической работы, выработки рекомендаций, стратегического аудита, повышения эффективности расходования бюджета и эффективности работы программ, кадровых ресурсов, материально-технических средств, администрирования. Это другой уровень работы, к которому двигается ведомство".

Подготовил Иван Пышечкин

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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