Россия поставляла и готова продолжать поставлять армии Шри-Ланки оружие, которое ей требуется, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в Коломбо по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунаварденой. Также глава МИД РФ отметил, что ланкийская сторона заинтересована в привлечении российских инвестиций, и что он передал приглашения местным бизнесменам посетить Петербургский форум и ВЭФ. Кроме того, министры обсудили развитие связей России и Шри-Ланки.

Но Лавров впервые с 2009 года приехал в Коломбо, где он когда-то начинал свою дипломатическую карьеру, не только чтобы обсудить развитие двусторонних отношений. Его задача куда масштабнее.

Южная Азия с самого начала 2020 года отметилась громкой политической и военной активностью, и можно предполагать, что в ближайшем будущем этот регион станет одним из главных центров притяжения внимания всего мира.

Так, с 6 по 14 января в северной части Аравийского моря проходят маневры Китая и Пакистана с участием ядерных подлодок. 9 января в том же регионе произошло опасное сближение корабля ВМФ РФ и американского эсминца. На следующий день Индия вывела опять-таки в Аравийское море авианосец "Викрамадитья", а легкий истребитель индийского производства Tejas впервые совершил посадку на палубу авианосца и взлет с нее. 12-13 января глава МИД Пакистана посетил Иран и Саудовскую Аравию. А 13-14 января на Шри-Ланке оказалось прям таки изобилие высоких гостей - в Коломбо прибыли министр иностранных дел КНР Ван И, помощник госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Эллис Уэллс (она совершает турне по маршруту Шри-Ланка, Индия, Пакистан), и Лавров.

Южная Азия, хотя сейчас Россия уделяет ей не так много внимания, как в советские времена, тем не менее остается регионом, который Москва не упускает из виду. Это вытекает из внешнеполитической стратегии России. Согласно данному документу, наша страна воспринимает себя как ключевого игрока Большой Евразии, в которую входит и Южная Азия. Главная задача Москвы - всячески способствовать тому, чтобы Большая Евразия стала зоной мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества различных стран. При этом США воспринимается Москвой как дестабилизирующая сила в регионе, которой невыгодно усиление Большой Евразии. Отсюда и сомнения, высказываемые российской стороной касательно проекта Индо-Тихоокеанского партнерства. Как отметил Лавров в интервью ланкийскому изданию Daily News, "продвигаемая США концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" несет деструктивный потенциал. Ее истинная цель - разделить государства региона на группы по интересам, ослабить многосторонние начала региональной системы межгосударственных отношений".

Кроме того, Индоокеанское направление названо в качестве одного из приоритетов и в Морской доктрине РФ. Этот документ формулирует три долгосрочные цели России в регионе: расширение транспортного и промыслового судоходства и борьба с пиратами; проведение научных исследований в Антарктиде; проведение целенаправленного курса на превращение Индийского океана в зону мира, стабильности и добрососедства, а также периодическое присутствие в регионе российских военно-морских сил.

В этом контексте следует рассматривать и визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Шри-Ланку 14 января. Сразу после очень напряженных переговоров по ливийскому урегулированию, на которых глава российского МИД на протяжении десяти с лишним часов перемещался между делегациями Хафтара и Сарраджа, добиваясь компромисса между враждующими ливийскими сторонами, он сел в самолет и вылетел в Коломбо, чтобы после девятичасового ночного перелета провести там встречи с президентом Шри-Ланки Готабхайей Раджапаксой и Динешем Гунаварденой.

Шри-Ланка находится на пересечении важнейших торговый путей в Индийском океане на трассе Малаккский пролив - Суэцкий канал. Через этот маршрут ежегодно проходит более 36 тысяч судов, в том числе - 4,5 тысячи нефтетанкеров. "Значение Шри-Ланки в этом контексте трудно переоценить, и мы приветствуем планы нового руководства страны в один из крупнейших торгово-финансовых центров Азии с упором на развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию аграрного сектора, привлечение инвестиций в высокотехнологичные проекты", рассказал Лавров в интервью ланкийскому Daily News.

Кроме того, Москва в этом регионе выступает как посредник, который старается сгладить недоверие и противоречия между Индией и Китаем. Не секрет, что Индия беспокоится насчет усиления влияния Китая в Индийском океане. В частности, речь идет и о порте Хамбантота на Шри-Ланке. Этот порт был передан в аренду Китаю, и Нью-Дели опасается, что КНР может создать там, под боком у Индии, военно-морскую базу. Россия же, которая имеет хорошие отношения как с Нью-Дели, так и с Пекином, в состоянии выступить в этой ситуации посредником. Тем более что Шри-Ланка имеет статус партнера по диалогу в ШОС.

Москва предлагает Коломбо продукцию авиастроения, сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве

Также Россия надеется на развитие экономических связей Москвы и Коломбо. Как отметил Лавров, в настоящее время объем торговли двух стран находится в районе 400 миллионов долларов в год, при том, что главы двух стран в 2017 году поставили задачу увеличить эту цифру до 700 миллионов долларов. Конкретные меры для этого должна разработать межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Но одним из способов, полагает глава МИД РФ, может стать диверсификация ланкийского экспорта в Россию (сейчас 90 процентов поставок составляют чай и текстиль). При этом российская сторона готова предложить Шри-Ланке авиастроительную продукцию, сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, в области внедрения передовых информационных технологий.

Впрочем, сблизятся ли страны, вопрос остается открытым. Как считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, специалист по Южной Азии, "Россия и Шри-Ланка заинтересованы в расширении экономического сотрудничества, но его объемы сравнительно невелики и, скорее всего, такими и останутся. Так как у нас нет серьезных интересов в регионе Индийского океана, а у Шри-Ланки - в континентальной Евразии, то и для прорывов на политическом поле тоже особых перспектив нет. Мы сотрудничаем в ООН, поддерживаем ланкийское правительство в борьбе с террористами. В игре вокруг Шри-Ланки участвуют в основном Индия, Китай и США. При этом нужно помнить, что Коломбо и сам проводит независимую политику и претендует на серьезную роль в регионе".

Между тем

Как рассказала в Facebook представитель МИД России Мария Захарова, накануне визита российского министра ланкийская пресса опубликовала интервью бывшего стажера посольства СССР в Цейлоне Сергея Лаврова. С тех пор, напомнила она, много воды в Лаккадивском море утекло: и Лавров из стажера превратился в министра, и Цейлон - в Шри-Ланку.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"