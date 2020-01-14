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14.01.2020 22:02
Рубрика: Спорт

Сетьен на замену

"Барселона" представила нового главного тренера
Текст: Сергей Сокольский
Испанская "Барселона" впервые за 17 лет все-таки решилась на тренерские перестановки прямо по ходу сезона. Вместо отправленного в отставку Эрнесто Вальверде на должность рулевого назначен экс-наставник "Бетиса" Кике Сетьен.

Увольнение Вальверде напрашивалось уже давно. Несмотря на то что "Барса" делит первое место с "Реалом" в испанской Ла Лиге, а в Лиге чемпионов уверенно пробилась в плей-офф, еще никогда каталонский суперклуб не выглядел таким уязвимым, особенно в гостевых играх. Проблемы команды маскирует наличие Лионеля Месси, способного в одиночку вытаскивать даже провальные матчи.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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И все равно расставание с Вальверде получилось некрасивым. За специалиста даже вступились легенды клуба - Хосеп Гвардиола, Иньеста и другие. Не договорившись о расторжении контракта с тренером, "Барса" уже вовсю искала ему замену. Возможно, поэтому клубу отказали и Хави, мечтавший возглавить родную команду, и аргентинец Маурисио Почеттино.

В итоге выбор был остановлен на бывшем главном тренере "Бетиса" Кике Сетьене. Возможно, сейчас это лучший вариант для "Барселоны" из доступных. 61-летний Сетьен считает себя последователем идей легенды каталонского клуба Йохана Кройфа и исповедует схожую философию, основанную на владении мячом. Ее Кике сумел привить даже таким "середнякам", как "Бетис" и "Лас-Пальмас". Понятно, что "Барса" при этом перестраховалась. Контракт с новым специалистом заключен по схеме 0,5+1+1 с возможностью расторжения в случае чего уже летом.

Кстати, Сетьен не чуждая фигура и российскому футболу. В 2005-2006 годах испанец работал техническим директором нашей пляжной сборной, и весьма плодотворно. Так что у отечественных болельщиков теперь свой повод следить за успехами "Барселоны".

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