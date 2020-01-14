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14.01.2020 10:31
Рубрика: Спорт

Шарапова не доиграла матч из-за дыма от лесных пожаров в Австралии

Текст: Максим Домчев

Сильнейшие пожары в Австралии, начавшиеся осенью прошлого года и нанесшие стране сильнейший ущерб, сказываются и на спортивных событиях. Из-за этого стартующий скоро Открытый чемпионат Австралии по теннису может пройти под крышей.

Фото: Vlad Balashov/facebook.com
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Во вторник на выставочном турнире в Мельбурне свой матч проводила бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Она встречалась с Лаурой Зигемунд из Германии. Первый сет остался за немкой на тай-брейке - 7:6 (7:4). Во втором при счете 5:5 матч был остановлен. К этому времени спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут, а остановил встречу дым.

"Обе спортсменки почувствовали дым и пожаловались на это, в результате чего принято решение остановить матч". - цитирует судью матча The Age.

"К концу второго сета у меня начался кашель от запаха дыма, - посетовала Шарапова. - Поначалу я думала, что это связано с моей недавней болезнью, но затем услышала такие же жалобы от соперницы".

Спорт Теннис Игроки В мире Океания Австралия Лесные пожары в Австралии Мария Шарапова

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