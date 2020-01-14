СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

В Следственном комитете России (СКР) выработаны предложения по внедрению правового механизма, направленного на пресечение злоупотреблений своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин. По его словам, ведомством предложено вывести из числа таких лиц депутатов местного самоуправления, упростить процедуру задержания всех лиц с особым статусом, застигнутых на месте преступления, а также исключить избыточные требования к согласованию вопроса о направлении уголовного дела в отношении депутатов Госдумы в суд.

"Бывают нетипичные, с правовой точки зрения ситуации, которые приходится оперативно решать следователям. Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Сейчас расследование завершено, судья и его соучастники знакомятся с материалами уголовного дела. Как полагает следствие, вместе с ними Стародубцев требовал от потерпевшего 64 миллиона рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу о земельном споре. В действительности он собирался просто присвоить крупную сумму, то есть совершить мошенничество", - рассказал Александр Бастрыкин.

Передача денег, по словам председателя СК России, должна была проходить под контролем ФСБ, однако неизвестным оставалось место передачи. "И им оказался дом судьи. Подозреваемого задержали. Но непредвиденным обстоятельством здесь стала необходимость проведения не терпящего отлагательств осмотра в доме судьи для фиксации доказательств. Иначе факт его преступных действий задокументировать бы не получилось. И фактически впервые в новейшей истории нашими следователями был проведен такой осмотр, изъяты денежные средства, переданные Стародубцеву в ходе оперативного эксперимента. В дальнейшем законность осмотра проверена судом, и судебной коллегией Московского городского суда следственное действие признано законным", - рассказал глава следственного ведомства, добавив, что "было бы целесообразно отдельно на законодательном уровне проработать вопрос о допустимых действиях следователей в подобных ситуациях".

Полностью интервью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" за 15.01.2020.