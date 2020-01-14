Следователи вернули потерпевшим и государству более 300 млрд рублей

За 9 лет работы следователями Следственного комитета России (СКР) возмещено государству и потерпевшим гражданам свыше 300 миллиардов рублей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, в 2019 году в ходе предварительного следствия потерпевшим и государству возмещен причиненный преступлениями ущерб на сумму 34 миллиарда 722 миллиона рублей. "Почти в 2 раза возросла стоимость имущества, на которое в ходе следствия наложен арест с целью последующего возмещения вреда потерпевшим - 46 миллиардов рублей, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 24,3 миллиарда рублей", - рассказал Бастрыкин.

Полностью интервью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" за 15.01.2020.