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Смартфон Xiaomi на чистом Android получил долгожданное обновление

Текст:   Антон Благовещенский
14.01.2020,  
17:02
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi приступил к развертыванию Android 10 для смартфонов Mi A2, выпущенных совместно с Google в рамках программы Android One.

Анонс устройства состоялся в июле 2018 года, тогда смартфон работал на базе Android 8 "из коробки". Особенностью аппаратов серии Mi A от Xiaomi является то, что они управляются "чистым" Android, без оболочки MIUI, но со всеми фирменными сервисами от Google.

В ноябре 2018 года для Mi A2 было выпущено обновление Android 9, а "десятка", которую многие ждали в ноябре 2019, по неизвестным причинам задержалась на два месяца. Размер апдейта составляет около 1,3 гигабайта, пакет будет доступен в режиме OTA, то есть "по воздуху".

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Ожидается, что в скором времени глобальный апдейт получит еще один аппарат этой серии - Mi A3, а вот обновление Mi A2 Lite пока под вопросом.

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