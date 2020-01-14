СМИ: Задержан глава центра ядерной медицины за создание ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины Олега Козина задержали сотрудники правоохранительных органов. Его подозревают в создании организованной преступной группировки. Об этом, как передает РБК, сообщил источник в главном управлении МВД по Москве.

Вместе с Козиным по делу проходит его заместитель Дмитрий Удовенко. По словам источника, они создали преступную группировку, цель которой были хищения бюджетных средств. В преступлении также подозревают директора петербургского филиала ФЦПиРОЯМа Павла Демидова.

Всем подозреваемым инкриминируют мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере.