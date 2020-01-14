Снят запрет на поставки рыбы из Китая для трех предприятий

Россельхознадзор разрешил трем китайским предприятиям поставки в Россию продукции аквакультуры.

Как сообщает ведомство, запрет на поставки снят для двух предприятий по производству угря и одного по производству осетровых видов рыб. Это стало следствием достигнутых договоренностей между российскими и китайскими ведомствами.

Представители Китая дали гарантии о недопущении поставок продукции аквакультуры и самостоятельно приостановили сертификацию поставляемых в Россию угря, тилапии, осетра, форели, креветки и содержащих их замороженных смесей. На основании гарантии китайской стороны Россельхознадзор и разрешил поставки для трех китайских предприятий.

Временные ограничения на ввоз в РФ угря, тилапии, осетра, форели и креветки был введен с 9 января нынешнего года. Проведенная в декабре Россельхознадзором инспекция предприятий КНР выявила на них многочисленные нарушения, связанные, в частности, с риском незаявленного применения при выращивании рыбы лекарств и гормональных препаратов и отсутствием контроля за хранением товаров и сырья (на предприятиях была обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска). В 2019 году в РФ было более 40 случаев выявления опасной рыбы из Китая - чаще всего это было связано с наличием в продукции тяжелых металлов.