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Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить

Текст:   Богдан Бобров
14.01.2020,  
18:00
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".

К примеру, рядовой игрок не может посмотреть, сколько времени он тратит на ту или иную игру, как это можно легко проверить в том же Steam.

В качестве запоздалого подарка к Новому году Sony временно делает такую функцию доступной. Перейдя по специальной ссылке со своей учетной записи, можно получить данные об активности за 2019 год.

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Среди данных отображается общее число игр, затраченное время и количество дней, проведенных за консолью.

Для "плюсовых" подписчиков - сумма сэкономленных средств и количество добавленных на аккаунт игр.

В качестве бонуса геймерам дарят динамическую тему и аватар, который зависит от предпочитаемого жанра.

Опция будет доступна вплоть до 14 февраля 2020 года.

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