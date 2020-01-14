Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить

В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".

К примеру, рядовой игрок не может посмотреть, сколько времени он тратит на ту или иную игру, как это можно легко проверить в том же Steam.

В качестве запоздалого подарка к Новому году Sony временно делает такую функцию доступной. Перейдя по специальной ссылке со своей учетной записи, можно получить данные об активности за 2019 год.

Среди данных отображается общее число игр, затраченное время и количество дней, проведенных за консолью.

Для "плюсовых" подписчиков - сумма сэкономленных средств и количество добавленных на аккаунт игр.

В качестве бонуса геймерам дарят динамическую тему и аватар, который зависит от предпочитаемого жанра.

Опция будет доступна вплоть до 14 февраля 2020 года.