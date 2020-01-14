Как не запаниковать в самолете - советы от членов экипажа

Полет в самолете многие люди переносят по-разному, но иногда особо нервные люди впадают в панику по малейшему поводу. Стюардесса раскрыла секреты работы экипажа воздушного судна, чтобы пассажиры могли различать критические и пустяковые ситуации.

"Наблюдайте за бортпроводниками и смотрите, как они действуют. Они летали сотни раз", - заявила она таблоиду Express.

По ее мнению, если стюарды спокойно выполняют свою работу и не обращают внимание на шумы и вибрацию самолета, то все в порядке.

"Если что-то действительно не так, вы заметите, как они нервничают", - говорит эксперт.

Кроме того, пассажиры не должны бояться турбулентности, так как потоки воздуха практически не могут разрушить современные самолеты и спровоцировать критические ситуации.

"Самолет предназначен для снятия напряжений и деформаций турбулентности. Например, это похоже на проектирование автомобиля с достаточно хорошей подвеской, чтобы ездить по неровной поверхности дороги с выбоинами," - заявил изданию автор книги "Конфиденциальная кабина" пилот Патрик Смит.

По его словам, самолет нельзя "перевернуть вверх дном, бросить в штопор или иным образом сбросить с неба, даже самым сильным порывом ветра".

Кстати

Эксперты утверждают: вероятность смерти при авиаперелете - один случай на девять миллионов. Почти в 95 процентах авиакатастроф есть выжившие.

Приводится статистика американца Дэниела Джонсона: 66,8 процента спасшихся пассажиров сидели в "хвосте" самолета, 28,5 - в носовой части, 4,7 - в средней. Однако практически все специалисты считают: это дело случая.