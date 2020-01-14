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14.01.2020 19:32
Рубрика: В мире

США расширили санкции против Северной Кореи

Текст: Екатерина Забродина

Министерство финансов США во вторник опубликовало на своем сайте объявление о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Речь идет о двух северокорейских компаниях (включая жилой комплекс на территории Китая), которые, по утверждению американского правительства, содействуют "поставкам рабочей силы на зарубежные рынки". В данном случае минфин США ссылается на резолюцию Совбеза ООН 2397, требующую немедленного возвращения на родину северокорейских трудовых мигрантов до 22 декабря 2019 года.

Фото: iStock
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Санкции были введены управлением по контролю за иностранными активами. Там утверждают, что компания Namgang Trading Corporation, одна из мишеней рестрикционных мер, организовывала и координировала поездки северокорейских рабочих за рубеж. Ныне все ее имущество на территории Соединенных Штатов или во владении американских граждан будет заблокировано и передано управлению министерства.

Введенные ранее санкции ООН были приняты как один из способов затормозить северокорейскую ядерную программу. Предполагается, что трудовые мигранты из этой страны ежегодно приносят в ее бюджет более 500 миллионов долларов.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис

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