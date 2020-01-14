США расширили санкции против Северной Кореи

Министерство финансов США во вторник опубликовало на своем сайте объявление о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Речь идет о двух северокорейских компаниях (включая жилой комплекс на территории Китая), которые, по утверждению американского правительства, содействуют "поставкам рабочей силы на зарубежные рынки". В данном случае минфин США ссылается на резолюцию Совбеза ООН 2397, требующую немедленного возвращения на родину северокорейских трудовых мигрантов до 22 декабря 2019 года.

Санкции были введены управлением по контролю за иностранными активами. Там утверждают, что компания Namgang Trading Corporation, одна из мишеней рестрикционных мер, организовывала и координировала поездки северокорейских рабочих за рубеж. Ныне все ее имущество на территории Соединенных Штатов или во владении американских граждан будет заблокировано и передано управлению министерства.

Введенные ранее санкции ООН были приняты как один из способов затормозить северокорейскую ядерную программу. Предполагается, что трудовые мигранты из этой страны ежегодно приносят в ее бюджет более 500 миллионов долларов.