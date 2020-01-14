Стали известны факты финансирования Reuters британским правительством

Агентство Reuters пользовалось скрытыми субвенциями правительства Великобритании в 1960-х, 1970-х годах прошлого века. Об этом стало известно из документов, датированных 1969 годом, с которых снят гриф секретности, сообщает газета The Hill.

С помощью этих денег планировалось расширить информационную работу на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Средства поступали под видом повышенных абонентских платежей по линии государственного телеканала BBC. Посредником выступал департамент информационных исследований, который отвечал за антисоветскую пропаганду и имел тесные связи с британской разведкой. В какой степени правительство оказывало влияние на редакционную политику установить сегодня затруднительно, считают эксперты. Тем более что документы во многих местах замараны черным маркером.

Представитель Reuters попытался замять скандал с финансированием правительством. Он утверждал, что многие поставщики новостей получили государственную помощь после Второй мировой войны в той или иной форме. "Однако это не соответствует принципам информагентства, претендующего на надежность и независимость, сегодня мы бы так не поступили", - заключил пресс-секретарь издания.