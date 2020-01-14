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14.01.2020 16:43
Рубрика: В мире

Стали известны подробности захвата заложницы в Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии вооруженный ножом мужчина захватил в заложники сотрудницу транспортной компании. Инцидент произошел в 14:30 по местному времени в городе Идзумо на юго-западе острова Хонсю.

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Преступник ворвался в офис, после чего взял в плен женщину, а остальным приказал выйти на улицу, пишет издание "Йомиури симбун". После этого он отвел ее на второй этаж в конференц-зал, а сам разместился в коридоре.

По некоторым данным, полицейским удалось вступить в переговоры со злоумышленником. Мужчина требует встречи с руководителем транспортной компании. При этом его мотивы остаются неизвестными. Как отмечают журналисты, нарушитель ранее не работал в этой фирме.

В районе ЧП дежурят кареты скорой помощи. Сведения о раненых или пострадавших пока не поступали.

В мире Восточная Азия Япония

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