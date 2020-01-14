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14.01.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Радиологи объяснили феномен свечения глаз во время радиотерапии

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Необычное явление наблюдали радиологи во время сеансов облучения онкобольных пациентов. Пациенты делились своими ощущениями, связанных с видением вспышек света даже с закрытыми глазами.

Разгадкой этого явления занялись ученые Дартмутского колледжа (США). Они нашли подтверждение загадочного свечения глаз пациентов во время сеансов и впервые зафиксировали это свечение на камеру. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Radiation Oncology.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Природу такого свечения обнаружил еще в 1934 году российский ученый Павел Черенков - и оно названо по его имени черенковским. Черенковское свечение возникает в прозрачной среде из-за заряженных частиц, двигающихся со скоростью, превышающей скорость распространения света в этой среде. Именно поэтому мы видим призрачное голубое мерцание реактора на атомной станции, таким же мерцанием окружена планета Земля.

Во время облучения через тело человека проходят заряженные частицы, в том числе и через стекловидное тело глаза. Там при определенных условиях и возникает эффект черенковского свечения.

Для захвата света, выходящего из глаза пациента, подвергшегося стереотаксической радиохирургии, была использована камера с временными ограничениями и усилением, что позволило проверить обнаруживаемость света через зрачок. Количественно определив спектры и величину сигнала, исследователи получили прямые доказательства, что свет Черенкова генерируется в глазу во время лучевой терапии и может способствовать восприятию световых вспышек.

Кстати, этот метод может быть использован для дальнейшего изучения и измерения фосфенов - зрительных световых эффектов, возникающих у человека без воздействия света на глаз. Они могут возникать, к примеру, если нажать на глаз, либо вследствие воздействия сильными магнитными полями или химическими веществами, а также электрическим возбуждением сетчатки через прикладываемые к вискам электроды. В то же время исследователи говорят, что нельзя полностью исключить и другие факторы, способные вызывать фосфены при радиотерапии.

"Наши данные впечатляют, потому что впервые было получено изображение света от глаза пациента, проходящего лучевую терапию, - говорит один из авторов исследования Ирвин Тендлер. - Наблюдение за интенсивностью излучения может быть полезно для контроля дозы облучения и понимания, на какой стадии находится лечение".

Общество Наука Общество Здоровье

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