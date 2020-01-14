Сжиженный газ отправят в удаленные регионы

Новости

Видео: мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Испании 21:57
В Совфеде поддержали идею запрета продажи пиротехники несовершеннолетним 21:40
Две модели Lada стали безоговорочными бестселлерами в 2019 году 21:00
ООН призывает сохранить ядерную сделку по Ирану 20:56
Минкомсвязь утвердила график учений по "устойчивому Рунету" 20:52
СК Ленобласти возбудил дело об убийстве, в котором призналась женщина 20:48
Захарова опровергла слухи об "американском гражданстве" 20:36
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России 20:31
МИД Израиля осудил прославление убийств евреев на Украине 20:19
Rotten Tomatoes раздали "золотые помидоры" лучшим фильмам 2019 года 20:05
В доме Дворянского собрания Симферополя нашли артефакты XIX и XX веков 20:00
Дрифтер из Екатеринбурга станет первой участницей автогонок Омана 19:59
США расширили санкции против Северной Кореи 19:32
В ГД рассказали о реакции Путина на идею миграционной амнистии для украинцев 19:24
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях 19:18
В Дагестане несколько десятков человек отравились питьевой водой 19:18
Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань 19:10
В Германии началась антитеррористическая операция 18:41
Половина трудоспособных украинцев работают нелегально 18:12
Стали известны факты финансирования Reuters британским правительством 18:11
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году 18:08
В Пскове при раскопках нашли средневековый варган 18:07
На Кубани против начальницы отдела полиции завели дело о взятке 18:02
В честь самой себя. Томичка дала дочке женский вариант отчества 18:00
Эксперты: Kia Seltos пока вряд ли станет лидером среди кроссоверов 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 21:58
Рубрика: Экономика

Принимаем внутрь

Сжиженный газ отправят в удаленные регионы
Текст: Сергей Тихонов
Планы бурного развития индустрии сжиженного природного газа (СПГ) решено поддержать ростом его внутреннего потребления за счет увеличения малотоннажного производства. В минэнерго "РГ" уточнили, что уже "разработана "дорожная карта" по развитию рынка малотоннажного СПГ для газификации и в качестве моторного топлива. В настоящее время документ проходит межведомственное согласование".

Крупнотоннажные заводы полностью ориентированы на экспорт и зависят от конъюнктуры на мировом рынке. Законодательные ограничения на экспорт газа из России сужают круг возможных участников таких проектов по СПГ, а отсутствие спроса внутри страны лишает смысла развивать предприятия меньшей мощности. Рост же внутреннего потребления дал бы стимул для расширения не только малотоннажного, но и, возможно, среднетоннажного производства СПГ.

За счет использования СПГ можно решить проблему газификации для изолированных населенных пунктов в труднодоступных районах. Речь идет не только об Арктике, Дальнем Востоке, Сибири или Якутии. Территории, куда невозможно подвести трубопроводный газ, есть и в европейской части страны, например в Мурманской и Архангельской областях. Но для этого нужны небольшие производства СПГ, не слишком удаленные от потенциальных точек сбыта.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Сможет ли Россия нарастить производство СПГ

В минэнерго подчеркнули, что пока реализация таких проектов экономически неэффективна по причине высоких капитальных вложений, длительных сроков реализации, избыточных норм пожарной безопасности и неэффективных процедур ведомственных согласований. "Кроме того, пока недостаточно государственных мер экономической поддержки строительства и использования СПГ для целей газификации", - отметили в пресс-службе министерства. В ведомстве пояснили, что принятие "дорожной карты" позволит снизить стоимость строительства и повысить инвестиционную привлекательность проектов малотоннажного СПГ.

Независимые эксперты также считают, что у СПГ на внутреннем рынке есть значительные перспективы. "Это мобильный продукт, который легко доставляется потребителям любым видом транспорта, в любую точку страны, в то время как в естественном виде газ доступен только там, где есть трубопроводная система", - подчеркнул эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев. •

Еще одним направлением развития внутреннего потребления СПГ может стать его использование в транспортной сфере. Здесь даже уже есть определенные успехи - на западе и северо-западе нашей страны, сжиженный газ применяется, правда в малых объемах, как топливо для грузового автотранспорта, бункеровки судов, в ЖКХ и промышленности.

Уровень внутреннего потребления СПГ в России может составить 10-12 млн тонн в год

"Малотоннажное производство СПГ может ориентироваться на программу по переводу транспорта на газомоторное топливо. В этом направлении уже работает государственная поддержка", - отметил Алексей Калачев.

И, наконец, СПГ может стать резервным или аварийным ресурсом, применяемым в случае возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций с электро и теплоснабжением населения, социальных и промышленных объектов.

По разным прогнозам уровень внутреннего потребления СПГ в нашей стране может составить 10-12 млн тонн в год. Сейчас все российские малотоннажные заводы производят около 1 млн тонн СПГ, которых с лихвой хватает для удовлетворения внутреннего спроса.

Фото: iStock
Запуск "Турецкого потока" позволит увеличить экспорт российского газа

"В перспективе, могла бы быть принята специальная программа по разработке технологий для малой электро и теплогенерации на основе использования СПГ, как топлива для ТЭС и автономных котельных на территориях, не подключенных к газовым трубопроводам", - считает Алексей Калачев.

Кроме того, рост внутреннего потребления сжиженного газа даст стимул для развития некоторых отраслей промышленности. В нашей стране нет собственных установок для крупнотоннажного производства СПГ, но есть отечественные разработки для малотоннажного производства, которые из-за отсутствия спроса остаются в виде выставочных и опытных образцов. Кроме того, потребуется формирование парка газовозов, систем хранения и регазификации СПГ.

Еще один немаловажный момент связан с тем, что расширение внутреннего потребления сжиженного газа снизит риски для отечественных производителей в случае возникновения неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

Главное сегодня

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
В Госдуме рассказали, как будут защищать историческую память
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России