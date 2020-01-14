Сжиженный газ отправят в удаленные регионы

Планы бурного развития индустрии сжиженного природного газа (СПГ) решено поддержать ростом его внутреннего потребления за счет увеличения малотоннажного производства. В минэнерго "РГ" уточнили, что уже "разработана "дорожная карта" по развитию рынка малотоннажного СПГ для газификации и в качестве моторного топлива. В настоящее время документ проходит межведомственное согласование".

Крупнотоннажные заводы полностью ориентированы на экспорт и зависят от конъюнктуры на мировом рынке. Законодательные ограничения на экспорт газа из России сужают круг возможных участников таких проектов по СПГ, а отсутствие спроса внутри страны лишает смысла развивать предприятия меньшей мощности. Рост же внутреннего потребления дал бы стимул для расширения не только малотоннажного, но и, возможно, среднетоннажного производства СПГ.

За счет использования СПГ можно решить проблему газификации для изолированных населенных пунктов в труднодоступных районах. Речь идет не только об Арктике, Дальнем Востоке, Сибири или Якутии. Территории, куда невозможно подвести трубопроводный газ, есть и в европейской части страны, например в Мурманской и Архангельской областях. Но для этого нужны небольшие производства СПГ, не слишком удаленные от потенциальных точек сбыта.

В минэнерго подчеркнули, что пока реализация таких проектов экономически неэффективна по причине высоких капитальных вложений, длительных сроков реализации, избыточных норм пожарной безопасности и неэффективных процедур ведомственных согласований. "Кроме того, пока недостаточно государственных мер экономической поддержки строительства и использования СПГ для целей газификации", - отметили в пресс-службе министерства. В ведомстве пояснили, что принятие "дорожной карты" позволит снизить стоимость строительства и повысить инвестиционную привлекательность проектов малотоннажного СПГ.

Независимые эксперты также считают, что у СПГ на внутреннем рынке есть значительные перспективы. "Это мобильный продукт, который легко доставляется потребителям любым видом транспорта, в любую точку страны, в то время как в естественном виде газ доступен только там, где есть трубопроводная система", - подчеркнул эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев. •

Еще одним направлением развития внутреннего потребления СПГ может стать его использование в транспортной сфере. Здесь даже уже есть определенные успехи - на западе и северо-западе нашей страны, сжиженный газ применяется, правда в малых объемах, как топливо для грузового автотранспорта, бункеровки судов, в ЖКХ и промышленности.

Уровень внутреннего потребления СПГ в России может составить 10-12 млн тонн в год

"Малотоннажное производство СПГ может ориентироваться на программу по переводу транспорта на газомоторное топливо. В этом направлении уже работает государственная поддержка", - отметил Алексей Калачев.

И, наконец, СПГ может стать резервным или аварийным ресурсом, применяемым в случае возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций с электро и теплоснабжением населения, социальных и промышленных объектов.

По разным прогнозам уровень внутреннего потребления СПГ в нашей стране может составить 10-12 млн тонн в год. Сейчас все российские малотоннажные заводы производят около 1 млн тонн СПГ, которых с лихвой хватает для удовлетворения внутреннего спроса.

"В перспективе, могла бы быть принята специальная программа по разработке технологий для малой электро и теплогенерации на основе использования СПГ, как топлива для ТЭС и автономных котельных на территориях, не подключенных к газовым трубопроводам", - считает Алексей Калачев.

Кроме того, рост внутреннего потребления сжиженного газа даст стимул для развития некоторых отраслей промышленности. В нашей стране нет собственных установок для крупнотоннажного производства СПГ, но есть отечественные разработки для малотоннажного производства, которые из-за отсутствия спроса остаются в виде выставочных и опытных образцов. Кроме того, потребуется формирование парка газовозов, систем хранения и регазификации СПГ.

Еще один немаловажный момент связан с тем, что расширение внутреннего потребления сжиженного газа снизит риски для отечественных производителей в случае возникновения неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"