Правительственная комиссия РФ по законопроектной деятельности рассмотрела проект, который грозит санкциями торговым центрам за пренебрежение нормами противопожарной безопасности. Предусматривается ужесточение некоторых видов наказаний. И, в частности, такая неоднозначная и вызывающая жесткие споры мера, как приостановка деятельности на срок до 30 суток торгово-развлекательных центров.

Штраф не помогает. Более 90 процентов владельцев центров, заплатив его, не устранили нарушения. Фото: РИА Новости

Законопроект предлагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Его начали разрабатывать сразу после трагедии в кемеровской "Зимней вишне", но пока так и не приняли. Судьба его оказалась сложной. Первоначальный текст законопроекта не раз дорабатывался и уточнялся. К нему были замечания, например, у Государственно-правового управления президента РФ и у Союза промышленников и предпринимателей России. Наконец, в августе прошлого года документ был согласован с 12 ведомствами и за подписью главы МЧС России Евгения Зиничева внесен в правительство РФ.

При этом мера о приостановке деятельности торговых центров на месяц в тексте документа осталась. Но ее, согласно законопроекту, смогут применять только за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. А торговые центры как раз попадают в одну из этих категорий.

И, естественно, налагать столь чувствительное для предпринимателей наказание сможет только суд. Кстати, прецеденты, когда после трагедии в Кемерово суды по ходатайству прокуратуры временно закрывали торгово-развлекательные центры, были, и они показали эффективность такой жесткой меры.

Тогда по результатам проверок в суды были направлены материалы о приостановке деятельности 618 объектов, из которых 435 были временно закрыты. И только после этого владельцы устранили нарушения.

- Штраф не является для отдельных категорий правонарушителей достаточной мотивацией к соблюдению требований пожарной безопасности. Владельцы крупных торговых комплексов уплачивают штрафы от 150 до 200 тысяч рублей, но не спешат устранять нарушения. Повторные проверки показали, что 91 процент оштрафованных владельцев так и не выполнили требования пожарного надзора, - прокомментировал законопроект председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

А нарушения, которые были выявлены в ходе проверок, действительно серьезные. Речь, условно говоря, не о просроченных огнетушителях, а о том, что могло привести к трагедии.

- Результаты проверок обнаружили системные проблемы. На 35,5 тысячах объектов с массовым пребыванием людей выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований. Более 11,5 тысячи зданий эксплуатируются с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. На более чем 17 тысячах объектов в неудовлетворительном состоянии находятся пути эвакуации. На эвакуационных путях 6,5 тысячи объектов применены материалы с высокой горючестью и высокой дымообразующей способности. Это значит, что в случае ЧП такие пути, призванные спасти жизнь, сами станут опасны, - рассказал Владимир Груздев.

Теперь документ на днях будет рассмотрен уже на заседании правительства РФ.