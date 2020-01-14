Ученые рассказали о 4 разных типах старения организма

Исследование специалистов Медицинской школы Стенфордского университета показывает четыре основных пути, по которым идет старение организма. Исследователи говорят, что это поможет людям определить свой тип и сосредоточиться на индивидуальных факторах риска, чтобы продлить молодость и здоровье.

В эксперименте приняло участие 43 человека - мужчины и женщины в возрасте от 34 до 68 лет без существенных проблем со здоровьем, пишет MedicalXpress. На протяжении двух лет ученые изучали динамику их молекулярно-генетических маркеров. Как выяснилось, есть четыре основных типа старения - метаболический, иммунный, печеночный и нефротический (связанный с почками).

К примеру, представители метаболического типа подвержены более высокому риску развития диабета. Иммунный типаж демонстрировал более высокое количество маркеров воспаления и был склонен к появлению с возрастом заболеваний, связанных с иммунитетом. При этом типы старения не являются взаимоисключающими: человек может иметь признаки двух типов сразу.

Авторы исследования говорят, что принадлежность к одному типу не означает, что другие биологические пути старения у человека не выражены. Это говорит о том, что один из путей характеризуется наибольшим количеством возрастных биомаркеров.

Участникам эксперимента удалось замедлить скорость старения, изменив образ жизни согласно своему типажу. Представители метаболического типа сбрасывали вес или вносили изменения в диету. Некоторым участникам с нефротическим типом удалось замедлить показатели благодаря приему статинов. Впрочем, ученые говорят, что процессы и их причины до сих пор до конца не изучены. Несколько участников исследования демонстрировали более медленный темп старения, чем другие. Но почему так получилось, остается загадкой. Полный текст исследования опубликован в журнале Nature Medicine.