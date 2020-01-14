В 2019 году почти 70 тысяч россиян добровольно объявили себя банкротами

Суды в 2019 году признали финансово несостоятельными почти 70 тысяч жителей страны. Большую часть банкротств инициировали сами граждане. Кредиторы, и раньше не проявлявшие в этом плане особой активности, еще реже подавали заявления о признании заемщиков неплатежеспособными.

По данным проекта Федресурс (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), в 2019 году официальный статус банкротов получили 68 980 человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 56,8% больше, чем годом раньше.

Процедуру банкротства в 90,7% случаях запустили сами граждане. Инициаторами 7,5% дел выступили конкурсные кредиторы. Для сравнения в 2018 году кредиторы подавали заявления о банкротстве в 12,5% случаев.

Снижение показателя, возможно, объясняется тем, что кредиторы в процедурах банкротства граждан получают немного. Так, по результатам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд рублей, включенных в реестры требований, они вернули себе всего 8 млрд рублей, или 3,5%.

Многие должники оставили кредиторов и вовсе ни с чем. Доля таких дел увеличилась до 71% в 2019 году против 65% в 2018-м. Причина в том, что еще на входе в процедуру у граждан не было имущества, которое могло бы пойти на выплаты, уточняют авторы отчета.

В 1,7% случаев банкротство инициировала Федеральная налоговая служба. За год этот показатель незначительно увеличился: в 2018-м их было 1,4%.

В 90,7% случаев инициаторами банкротства становятся сами должники. Кредиторы же проявляют все меньше активности в этом вопросе

По количеству банкротств в 2019 году лидировала Москва, где суды признали неплатежеспособными 5089 человек (рост на 44,9% к 2018 году). На втором месте - Московская область - 4315 человек (+65,6%), за ней идет Самарская область - 3003 граждан (+75,1%), Свердловская область - 2881 человек (+85%) и Санкт-Петербург - 2815 человек (+29,2%).

Максимальное число банкротств в пересчете на 100 тысяч населения в 2019 году зафиксировано в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102). В 2018 году в топе были эти же регионы, но в другом порядке: Вологодская область (80), Калмыкия (75) и Пензенская область (62).

Закон о личном банкротстве вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний. Инициировать банкротство физлиц разрешили также кредиторам при условии, что долг превышает 500 тысяч рублей (граждане могут подавать заявление на банкротство при любой сумме долга, если не могут его выплатить).

В целом за 4 года существования механизма потребительского банкротства им воспользовались 163 235 российских граждан. Это 16% потенциальных банкротов, которых, по оценкам кредитных бюро, в России около 1 млн человек.

Освобождение от долгов обходится будущим банкротам в 50-250 тысяч рублей. В минэкономразвития разработали поправки, благодаря которым для малоимущих граждан затраты на эту процедуру снизятся до минимума.