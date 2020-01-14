За 2019 год в России исчезли свыше 500 полноформатных банковских отделений (дополнительных офисов).

За год исчезло полтысячи дополнительных офисов банков, теперь их меньше 20 тысяч. Зато банки экспериментируют с мини-форматами, быстро открывая и закрывая небольшие точки продаж. Фото: EPA

Их количество быстро снижалось в 2014-2016 годах (сократившись с 24,5 тысячи до 19,8 тысячи), но вновь стало расти после того, как ЦБ почти перестал отзывать лицензии у крупных банков - к 2019 году оно достигло 20,5 тысячи. Несмотря на редкие отзывы лицензий, рост в прошлом году вновь сменился сокращением сети, к началу 2020 года число допофисов в системе упало до 19 997, следует из данных ЦБ.

Это связано в первую очередь с развитием дистанционных способов обслуживания клиентов, отмечает ЦБ. Но эта практика, подчеркивает его представитель, оправдывает себя в городах, а в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях не обеспечивает должной доступности финансовых услуг, в связи с чем в 2018-2019 годах отдельные крупные банки, сокращая присутствие в городах, не закрывали подразделения в сельских населенных пунктах. В первую очередь это участники рабочей группы Банка России, вовлеченные в проекты по повышению финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах Дальнего Востока и ряда регионов Южного и Северо-Кавказского ФО.

Помимо этого банки стали использовать новые форматы присутствия. Согласно обследованию ЦБ, всего на конец 2018 года насчитывалось более 27 тысяч удаленных точек обслуживания с работниками банков и более 196 тысяч удаленных точек с их агентами. Также отдельные операции по переводам, снятию и внесению наличных к этому времени были возможны более чем в 30 тысячах (то есть в 75%) почтовых отделений, а в 15 тысячах отделений был возможен и прием документов на открытие счета. Банк России будет и дальше активно работать с участниками рынка и местными органами власти по формированию финансовой доступности именно на отдаленных и малонаселенных территориях, подчеркивает его представитель

Ограничены в возможностях оптимизировать сети крупнейшие госбанки, в первую очередь Сбербанк, на который, по данным ЦБ, приходится две трети допофисов (13,2 тысячи). В прошлом году он утвердил новую стратегию сети отделений. "Мы не просто сохраняем наши отделения, мы наполняем их новым содержанием, - сказал представитель банка. - Поэтому в 2020 году, как и в прошедшем 2019-м, Сбербанк не планирует сокращать филиальную сеть". Россельхозбанк (985 допофисов по поданным ЦБ) в 2019 году не сокращал количество точек присутствия и не планирует оптимизацию региональной сети в 2020 году, сообщили в пресс-службе банка.

В 2018-2019 годах отдельные крупные банки, сокращая присутствие в городах, не закрывали подразделения в сельских населенных пунктах

Некоторые госбанки даже наращивают свое присутствие в отдельных регионах. ВТБ в 2019 году открыл 57 точек продаж (его сеть превышает 1,5 тысячи офисов), в 2020 году планирует открыть еще 53 новых отделения, сообщил представитель банка. Газпромбанк в 2020 году планирует открыть более 100 новых отделений, в Московском регионе увеличит число отделений примерно в три раза (на 60 отделений, до более чем 90 офисов), сообщили в банке. Возможность у менеджера получить исчерпывающую информацию о новых банковских продуктах, условиях ипотеки, совершить крупную трансакцию значительно повышает уверенность клиента в надежности услуги и зачастую является определяющей при принятии решений, поясняет заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. "Именно поэтому мы не только не сокращаем, но и намерены активно развивать и совершенствовать работу сети отделений Газпромбанка по всей стране", - говорит он.

Есть и частные банки, расширяющие географию отделений. Так, Московский кредитный банк за четыре года увеличил число офисов в 2,5 раза (сейчас его сеть насчитывает 132 отделения в 21 субъекте РФ), в 2020 году банк планирует увеличить число городов присутствия и выйти в новые регионы, сообщил руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. "Мы стремимся равномерно развивать и дистанционные каналы, и офисную сеть", - подчеркнул он.

Росбанк в 2019 году оптимизировал 6% отделений. "В 2020-м мы продолжим работать в этом направлении аналогично прошлому году - поэтапно, без резких шагов, в зависимости от уровня проникновения цифровизации", - говорит директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса Росбанка Владимир Коробов. Он указывает, что трансформация сети включает релокацию или перевод отделений в мини-формат, открытие новых отделений на перспективных микрорынках. Переход к формату мини-офисов дает банкам больше гибкости. "Мы постоянно проводим аудит эффективности отделений и быстро, без серьезных затрат закрываем неэффективные точки, а также регулярно открываем новые, - говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. - Мы уверены, что пока люди гуляют по улицам и рады личному общению, физические офисы банков будут востребованы и эффективны".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"